Dünya Kupası grup analizi | D grubu

2018 Rusya Dünya Kupası grup analizlerinde dördüncü durağımız D grubu

D Grubu

Arjantin

İzlanda

Hırvatistan

Nijerya

270 dakikada her an her şey olabilir!

Messi kupayı istiyor, İzlanda ilk defa Dünya Kupası’nda, Hırvatlar’ın orta sahası en az çeyrek final görecek kapasitede, Nijerya ise sürpriz yapabilecek bir takım.

Arjantin

Kaleci: Sergio Romero (Manchester United), Franco Armani (River Plate), Willy Caballero (Chelsea)

Savunma: Gabriel Mercado (Sevilla), Federico Fazio (Roma), Nicolas Otamendi (Manchester City), Cristian Ansaldi (Inter), Nicolas Tagliafico (Ajax), Marcos Rojo (Manchester United)

Orta saha: Ever Banega (Sevilla), Javier Mascherano (Hebei China Fortune), Eduardo Salvio (Benfica), Lucas Biglia (Milan), Angel Di Maria (PSG), Giovani Lo Celso (PSG), Manuel Lanzini (West Ham United), Maximiliano Meza (Independiente), Marcos Acuna (Sporting Lisbon)

Forvet: Lionel Messi (Barcelona), Sergio Aguero (Manchester City), Gonzalo Higuain (Juventus), Cristian Pavon (Boca Juniors), Paulo Dybala (Juventus)

Taktik

Bu orta saha ile olmaz dediğinizi duyar gibiyim. Katılmıyorum! Bu orta saha ile hiç olmaz! Lo Celso, Banega ve Biglia ile dünyanın en büyüğü olmak imkansız bir şey. Yine iş Messi’ye kalıyor.

Evet klasik 4-2-3-1 taktiğiyle sahaya çıkacaklar ancak oyun şablonları topu en son Messi’ye atmaya yönelik olacak. Yıllardır en büyük sorun olan “Topu Messi’ye at gerisini düşünme” taktiği, hem Messi’yi ekstra yoruyor hem de orta sahada mental olarak tembelliğe yol açıyor.

Yani iş Messi’de bitiyor…

İskelet 5’li

Messi… Ve diğerleri

Dikkat çeken 3 başlık

Lionel Messi…

Ne zaman adam akıllı orta saha oyuncularına sahip olacaklar?

Higuain bu kez karşı karşıya atabilecek mi?

Hırvatistan

Kaleciler: Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb)

Defans: Domagoj Vida (Beşiktaş), Vedran Corluka (Lokomotiv Moskova), Josip Pivaric (Dinamo Kiev), Ivan Strinic (Sampdoria), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Dejan Lovren (Liverpool), Duje Caleta-Zar (Salzburg)

Orta saha: Milan Badelj (Fiorentina), Ivan Rakitic (Barcelona), Marcelo Brozovic (Inter), Mateo Kovacic (Real Madrid), Filip Bradaric (Rijeka), Luka Modric (Real Madrid)

Forvet: Ivan Perisic (Inter), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt), Marko Pjaca (Schalke 04), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Mario Mandzukic (Juventus), Nikola Kalinic (Milan)

Taktik

Zlatko Dalic daha önce milli takım tecrübesi yaşamamış bir teknik adam ve Dünya Kupası gibi büyük bir organizasyonda boy gösterecek. Bunun handikapını yaşayacak olan Hırvatlar’da değişmeyen tek şey sistem. 4-3-3 sistemini uzun süredir devam ettiren Hırvatistan, Dalic ile de bu taktiği benimsemiş durumda.

Orta sahada kaliteli ayaklara sahip takımda set oyununda önemli sorunlar var. Kontralar dışında ileride çabuk çoğalamıyorlar. Kontralarda ise oldukça etkili bir takım hüviyetindeler.

Modric-Rakitic ikilisi box-to-box özellikli oyuncular olduğundan savunmaya da yardımcı oluyorlar. Bazı maçlarda onları açmak zor olacaktır. Gruplarda çok az gol yemeleri sürpriz olmaz.

İskelet 5’li

Dalic, belki de kendinden önce esame listesine Modric ve Rakitic’i yazacaktır. Kale ise her zamanki gibi Subasic’e emanet. Dördüncü isim, yaşı ilerledikçe kıymete binen Mandzukic olacaktır. Listenin son ismi sağ bek Vrsaljko…

Dikkat çekici 3 başlık

Bu orta saha en az çeyrek finali hak ediyor.

Kalinic mi Kramaric mi?

Lovren

Nijerya

Kaleci: Francis Uzoho (Deportivo La Coruna), Ikechukwu Ezenwa (Enyimba), Daniel Akpeyi (Chippa United)

Defans: William Troost-Ekong, Abdullahi Shehu (Bursaspor), Tyronne Ebuehi (ADO Den Haag), Elderson Echiejile (Cercle Brugge), Bryan Idowu (Amkar), Chidozie Awaziem (Nantes), Leon Balogun (Brighton & Hove Albion), Kenneth Omeruo (Chelsea/Kasımpaşa)

Orta saha: Mikel John Obi (Tianjin Teda), Ogenyi Onazi (Trabzonspor), Wilfred Ndidi (Leicester City), Oghenekaro Etebo (Las Palmas), John Ogu (Hapoel Beer Sheva), Joel Obi (Torino)

Forvet: Ahmed Musa (CSKA Moskova), Kelechi Iheanacho (Leicester City), Victor Moses (Chelsea), Odion Ighalo (Changchun Yatai), Alex Iwobi (Arsenal), Simeon Nwankwo (Crotone)

Taktik

Taktik geçişkenliği en fazla olan takım. Onları bazen 3’lü savunma yaparken, bazen de 4’lü savunma yaparken göreceğiz. Oyun içinde yaptıkları en iyi şey kontra atak. Mükemmel olmasa da kendi yağında kavrulan bir set savunması yapabiliyorlar.

3’lü oynadıklarında savunmayı çabuk 5’leyebilen ve önlerinde iki defansif orta saha ile sinirlerleri yıpratan bir savunma yapan Nijerya, kaptıkları topları hemen kanatlara atıp sonuca gitmeyi seviyor.

İskelet 5’li

Herkes gider o kalır! İlk sıra tabii ki de Moses’in… Orta sahada Ndidi ve Onazi’yi izleme ihtimalimiz çok yüksek. Shehu hem sağ bek hem de orta saha olarak değerlendirecek başka bir isim. Assolist ise Obi Mikel…

Dikkat çekici 3 başlık

Yine mi Arjantin!

İzlanda’yı yenerlerse neden olmasın?

Messi’yi kim tutacak?

İzlanda

Kaleci: Hannes Thor Halldorsson (Randers FC), Runar Alex Runarsson (FC Nordsjælland), Frederik Schram (FC Roskilde)

Defans: Kari Arnason (Aberdeen), Ari Freyr Skulason (K.S.C. Lokeren Oost-Vlaanderen), Birkir Mar Saevarsson (Hammarby), Sverrir Ingi Ingason (FC Rostov), Hordur Magnusson (Bristol City), Holmar Orn Eyjolfsson (Maccabi Haifa), Ragnar Sigurdsson (FC Rostov)

Orta saha: Johann Berg Gudmundsson (Burnley), Birkir Bjarnason (Aston Villa), Arnor Ingvi Traustason (Malmo FF), Emil Hallfredsson (Udinese), Gylfi Sigurdsson (Everton), Olafur Ingi Skulason (Kardemir Karabukspor), Rurik Gislason (FC Nurnberg), Samuel Fridjonsson (Valerenga), Aron Gunnarsson (Cardiff City)

Forvet: Alfred Finnbogason (FC Augsburg), Bjorn Bergmann Sigurdarson (FC Rostov), Jon Dadi Bodvarsson (Reading), Albert Gudmundsson (PSV Eindhoven)

Taktik

Madde 1, İzlanda’nın taktiği 4-4-2’dir. Madde 2, 4-4-2 İzlanda’nın taktiğidir. Madde 3, ilk iki madde değiştirilemez!

Takım halinde savunup takım halinde hücum yapan takım olan İzlanda’nın takım boyu 25 metrelere kadar düşüyor. Bu oyun metrajıyla beraber rakipler boşluk bulmakta zorlanıyor ve yan top oynamak zorunda kalıyorlar. Bu da rakibin oyun zenginliğini kısmak anlamına geliyor.

İskelet 5’li

Kalede Haldorsson, stoperde Arnason, orta sahada Sigurdsson ile Gunnarsson, ileride Finnbogason’un yeri garanti. Aslında takımın geneline bakarsak 11 kişilik bir iskelete sahip olduklarını söyleyebiliriz.

Dikkat çeken 3 başlık

Balina tezahüratını tekrarlar mısınız lütfen!

Sson eki…

4-4-2

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