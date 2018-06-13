Dünya Kupası grup analizi | G grubu

2018 Rusya Dünya Kupası grup analizlerinde yedinci durağımız G grubu

G grubu

İngiltere

Belçika

Tunus

Panama

Belçika

Kaleciler: Thibaut Courtois (Chelsea), Simon Mignolet (Liverpool), Koen Casteels (Wolfsburg)

Savunma: Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur), Thomas Meunier (Paris Saint-Germain), Thomas Vermaelen (Barcelona), Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur), Dedryck Boyata (Celtic), Vincent Kompany (Manchester City)

Orta saha: Marouane Fellaini (Manchester United), Axel Witsel (Tianjin Quanjian), Kevin De Bruyne (Manchester City), Eden Hazard (Chelsea), Nacer Chadli (West Bromwich Albion), Leander Dendoncker (Anderlecht), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach), Youri Tielemans (Monaco), Mousa Dembele (Tottenham Hotspur)

Forvet: Michy Batshuayi (Chelsea), Yannick Carrasco (Dalian Yifang), Adnan Januzaj (Real Sociedad), Romelu Lukaku (Manchester United), Dries Mertens (Napoli)

Taktik

Sahaya 3-4-3 ya da 3-4-2-1 sistemiyle yayılacaklardır. Savunma 3’lüsünü önde hatta orta saha çizgisinde çok kez göreceğiz. Burada amaç, hem oyun boyunu kısaltıp olası bir top kaybında erken davranmak hem de 3’üncü bölgeye topu hızlı bir şekilde taşımak.

Kanat beklerinin 100 metreyi iyi kullanabilen oyunculardan seçili olması Belçika’nın elini güçlendiren başka bir silah. Savunma oyuncuları her ne kadar iyi olsa da oyun içinde hücum oyuncuları defansif anlamda tembellik yaşayınca oldukça zorluk yaşıyorlar.

İskelet 5’li

Eden Hazard

Courtoıs

Menuier

De Bruyne

Lukaku

Dikkat çekici 3 başlık

Hedef en az yarı final!

Asist kralı bu takımdan çıkabilir mi?

Altın jenarasyon…

Tunus

Kaleci: Farouk Ben Mustapha (Al Shabab), Moez Hassen (Chateauroux), Aymen Mathlouthi (Al Baten)

Savunma: Rami Bedoui (Etoile du Sahel), Yohan Benalouane (Leicester City), Syam Ben Youssef (Kasımpaşa), Dylan Bronn (Gent), Oussama Haddadi (Dijon), Ali Maaloul (Al Ahly), Yassine Meriah (CS Sfaxien), Hamdi Nagguez (Zamalek)

Orta saha: Anice Badri (Esperance), Mohamed Amine Ben Amor (Al Ahli Riyadh), Ghaylene Chaalali (Esperance), Ahmed Khalil (Club Africain), Saifeddine Khaoui (Troyes), Ferjani Sassi (Al Nasr), Ellyes Skhiri (Montpellier), Naim Sliti (Dijon), Bassem Srarfi (Nice)

Forvet: Fakhreddine Ben Youssef (Al Ittifaq), Saber Khalifa (Club Africain), Wahbi Khazri (Rennes)

Taktik

Dikine oynayan ama savunma emniyetini de ikinci plana atmayan bir takım. 4-5-1 taktiğini kullanıyorlar. bu taktiği kullanma amaçları; orta saha merkezde yer alan 3 oyuncu ile ön alanda pres yapmak ve kanatlara çok da başvurmadan dikine kalabalık gidebilmek. Hücum yapmak yerine, rakibin oyununu bozup kontra arayan Tunus, bu turnuvada da bundan şaşmayacaktır.

İskelet 5’li

Wahbi Khazri

Benalouane

Sassi

Badri

Chaalali

Dikkat Çekici 3 başlık

Olası İngiltere ya da Belçika beraberliğinde tur atlarlar

3’üncülük de bir başarıdır!

Panama maçı cepte!

Panama

Kaleciler : Jaime Penedo (Dinamo Bükreş), Jose Calderon (Chorrillo), Alex Rodriguez (San Francisco).

Defans: Felipe Baloy (Municipal), Harold Cummings (San Jose Earthquakes), Eric Davis (Dunajska Streda), Fidel Escobar (New York Red Bulls), Adolfo Machado (Houston Dynamo), Michael Murillo (New York Red Bulls), Luis Ovalle (Olimpia), Roman Torres (Seattle Sounders).

Orta Saha: Edgar Barcenas (Cafetaleros de Tapachula), Armando Cooper (Universidad de Chile), Anibal Godoy (San Jose Earthquakes), Gabriel Gomez (Atletico Bucaramanga), Valentin Pimentel (Plaza Amador), Alberto Quintero (Universitario), Jose Luis Rodriguez (Gent).

Forvet: Abdiel Arroyo (Alajuelense), Ismael Diaz (Deportivo La Coruna), Blas Pérez (Municipal), Luis Tejada (Sport Boys), Gabriel Torres (Huachipato)

Taktik

Futbol peri masalını sever ama masalın güzel ve adil yazılması şart. Kosta Rika karşısında olmayan golle kupaya katılan Panama, standartların çok çok altında bir kadroya sahip. İkinci lig kalitesinde kadroya sahip olan Panama 4-4-2 taktiğiyle oynasa da bu taktik Dünya Kupası’nda tutmayacaktır.

İngiltere ve Belçika karşısında 6 savunma bile izleyebiliriz. Oyunlarının en göze çarpan noktası gereğinden fazla sert olmaları. Turnuvanın grup sürecinde en çok faul yapan takımı olacaklarını söyleyebiliriz.

İskelet 5’li

Penedo

Murillo

Godoy

Quintero

Perez

Dikkat çekici 3 başlık

Kapanacaklar mı? Yoksa 4-4-2’ye devam mı?

İngilizlere ya da Belçikalılara gol atabilecekler mi?

Bu sefer adil bir masala tanık olabilecek miyiz?

İngiltere

Kaleciler: Jack Butland (Stoke City), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley)

Defans: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Gary Cahill (Chelsea), Fabian Delph (Manchester City), Phil Jones (Manchester United), Harry Maguire (Leicester City), Danny Rose (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Tottenham Hotspur), Kyle Walker (Manchester City), Ashley Young (Manchester United)

Orta saha: Dele Alli (Tottenham Hotspur), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), Ruben Loftus-Cheek (Chelsea)

Forvet: Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City), Jamie Vardy (Leicester City), Danny Welbeck (Arsenal)

Taktik

İngiliz 4-4-2’si artık mazi oldu! Gerrard ve Lampard’ın emeklilikleriyle beraber bu taktik de rafa kalkmış oldu. İngilizler de tıpkı İtalyanlar gibi 3’lü savunmaya dönüş yaptı.

Hücumda 3-5-2, müdafaada 5-3-2’ye dönen bir sistemle sahada yer alacaklardır. Stoperde sağ bekten bozma Walker’ın olması dikkat çekici başka bir nokta. Southgate bu kararla stoperde onun hızından yararlanacak. Kanat oyuncusu olan Sterling’i ise forvet olarak değerlendiriyor. Çünkü defansı sağlam tutup, ileride de ondan yararlanmak istiyor. Kanat beki oynatamayacağı için de ondan forvette yararlanmak istiyor.

İskelet 5’li

Pickford

Walker

Kane

Alli

Sterling

Dikkat çekici 3 başlık

1966 ruhuyla!

Kane ve Vardy…

Gruplarda sürprize izin yok!

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