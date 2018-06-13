Dünya Kupası grup analizi | G grubu

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İngiltere
Belçika
Tunus
Panama
Kaleciler: Thibaut Courtois (Chelsea), Simon Mignolet (Liverpool), Koen Casteels (Wolfsburg)
Savunma: Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur), Thomas Meunier (Paris Saint-Germain), Thomas Vermaelen (Barcelona), Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur), Dedryck Boyata (Celtic), Vincent Kompany (Manchester City)
Orta saha: Marouane Fellaini (Manchester United), Axel Witsel (Tianjin Quanjian), Kevin De Bruyne (Manchester City), Eden Hazard (Chelsea), Nacer Chadli (West Bromwich Albion), Leander Dendoncker (Anderlecht), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach), Youri Tielemans (Monaco), Mousa Dembele (Tottenham Hotspur)
Forvet: Michy Batshuayi (Chelsea), Yannick Carrasco (Dalian Yifang), Adnan Januzaj (Real Sociedad), Romelu Lukaku (Manchester United), Dries Mertens (Napoli)
Sahaya 3-4-3 ya da 3-4-2-1 sistemiyle yayılacaklardır. Savunma 3’lüsünü önde hatta orta saha çizgisinde çok kez göreceğiz. Burada amaç, hem oyun boyunu kısaltıp olası bir top kaybında erken davranmak hem de 3’üncü bölgeye topu hızlı bir şekilde taşımak.
Kanat beklerinin 100 metreyi iyi kullanabilen oyunculardan seçili olması Belçika’nın elini güçlendiren başka bir silah. Savunma oyuncuları her ne kadar iyi olsa da oyun içinde hücum oyuncuları defansif anlamda tembellik yaşayınca oldukça zorluk yaşıyorlar.
Eden Hazard
Courtoıs
Menuier
De Bruyne
Lukaku
Hedef en az yarı final!
Asist kralı bu takımdan çıkabilir mi?
Altın jenarasyon…
Kaleci: Farouk Ben Mustapha (Al Shabab), Moez Hassen (Chateauroux), Aymen Mathlouthi (Al Baten)
Savunma: Rami Bedoui (Etoile du Sahel), Yohan Benalouane (Leicester City), Syam Ben Youssef (Kasımpaşa), Dylan Bronn (Gent), Oussama Haddadi (Dijon), Ali Maaloul (Al Ahly), Yassine Meriah (CS Sfaxien), Hamdi Nagguez (Zamalek)
Orta saha: Anice Badri (Esperance), Mohamed Amine Ben Amor (Al Ahli Riyadh), Ghaylene Chaalali (Esperance), Ahmed Khalil (Club Africain), Saifeddine Khaoui (Troyes), Ferjani Sassi (Al Nasr), Ellyes Skhiri (Montpellier), Naim Sliti (Dijon), Bassem Srarfi (Nice)
Forvet: Fakhreddine Ben Youssef (Al Ittifaq), Saber Khalifa (Club Africain), Wahbi Khazri (Rennes)
Dikine oynayan ama savunma emniyetini de ikinci plana atmayan bir takım. 4-5-1 taktiğini kullanıyorlar. bu taktiği kullanma amaçları; orta saha merkezde yer alan 3 oyuncu ile ön alanda pres yapmak ve kanatlara çok da başvurmadan dikine kalabalık gidebilmek. Hücum yapmak yerine, rakibin oyununu bozup kontra arayan Tunus, bu turnuvada da bundan şaşmayacaktır.
Wahbi Khazri
Benalouane
Sassi
Badri
Chaalali
Olası İngiltere ya da Belçika beraberliğinde tur atlarlar
3’üncülük de bir başarıdır!
Panama maçı cepte!
Kaleciler : Jaime Penedo (Dinamo Bükreş), Jose Calderon (Chorrillo), Alex Rodriguez (San Francisco).
Defans: Felipe Baloy (Municipal), Harold Cummings (San Jose Earthquakes), Eric Davis (Dunajska Streda), Fidel Escobar (New York Red Bulls), Adolfo Machado (Houston Dynamo), Michael Murillo (New York Red Bulls), Luis Ovalle (Olimpia), Roman Torres (Seattle Sounders).
Orta Saha: Edgar Barcenas (Cafetaleros de Tapachula), Armando Cooper (Universidad de Chile), Anibal Godoy (San Jose Earthquakes), Gabriel Gomez (Atletico Bucaramanga), Valentin Pimentel (Plaza Amador), Alberto Quintero (Universitario), Jose Luis Rodriguez (Gent).
Forvet: Abdiel Arroyo (Alajuelense), Ismael Diaz (Deportivo La Coruna), Blas Pérez (Municipal), Luis Tejada (Sport Boys), Gabriel Torres (Huachipato)
Futbol peri masalını sever ama masalın güzel ve adil yazılması şart. Kosta Rika karşısında olmayan golle kupaya katılan Panama, standartların çok çok altında bir kadroya sahip. İkinci lig kalitesinde kadroya sahip olan Panama 4-4-2 taktiğiyle oynasa da bu taktik Dünya Kupası’nda tutmayacaktır.
İngiltere ve Belçika karşısında 6 savunma bile izleyebiliriz. Oyunlarının en göze çarpan noktası gereğinden fazla sert olmaları. Turnuvanın grup sürecinde en çok faul yapan takımı olacaklarını söyleyebiliriz.
Penedo
Murillo
Godoy
Quintero
Perez
Kapanacaklar mı? Yoksa 4-4-2’ye devam mı?
İngilizlere ya da Belçikalılara gol atabilecekler mi?
Bu sefer adil bir masala tanık olabilecek miyiz?
Kaleciler: Jack Butland (Stoke City), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley)
Defans: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Gary Cahill (Chelsea), Fabian Delph (Manchester City), Phil Jones (Manchester United), Harry Maguire (Leicester City), Danny Rose (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Tottenham Hotspur), Kyle Walker (Manchester City), Ashley Young (Manchester United)
Orta saha: Dele Alli (Tottenham Hotspur), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), Ruben Loftus-Cheek (Chelsea)
Forvet: Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City), Jamie Vardy (Leicester City), Danny Welbeck (Arsenal)
İngiliz 4-4-2’si artık mazi oldu! Gerrard ve Lampard’ın emeklilikleriyle beraber bu taktik de rafa kalkmış oldu. İngilizler de tıpkı İtalyanlar gibi 3’lü savunmaya dönüş yaptı.
Hücumda 3-5-2, müdafaada 5-3-2’ye dönen bir sistemle sahada yer alacaklardır. Stoperde sağ bekten bozma Walker’ın olması dikkat çekici başka bir nokta. Southgate bu kararla stoperde onun hızından yararlanacak. Kanat oyuncusu olan Sterling’i ise forvet olarak değerlendiriyor. Çünkü defansı sağlam tutup, ileride de ondan yararlanmak istiyor. Kanat beki oynatamayacağı için de ondan forvette yararlanmak istiyor.
Pickford
Walker
Kane
Alli
Sterling
1966 ruhuyla!
Kane ve Vardy…
Gruplarda sürprize izin yok!
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