Dünya Kupası hazırlık maçları

Dünya Kupası’na 1 haftadan az bir süre kala milli takımlar son hazırlık maçlarını oynadı!

Portekiz 3-0 Cezayir

Maça atak başlayan Portekiz, Bernardo Silva’nın indirdiği topta Guedes’in vuruşunda dakika 17’de 1-0 öne geçti. Ataklarını daha da sıklaştıran Portekiz, Ronaldo’nun sol kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Bruno Fernandes’in golüyle 37’nci dakikada skoru 2-0’a taşıdı.

İkinci yarıda da Portekiz etkiliydi. Kanatları aktif olarak kullanan Kırmızılılar, Guerreiro’nun 55’inci dakikada sol kanattan ortaladığı topta, sahneye ikinci kez çıkan Guedes ile farkı 3’e çıkardı. Maçın son anlarında Joao Mario’nun golü “VAR” sistemi ile iptal edildi ve Portekiz maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Güney Kore 0-0 Bolivya

Güney Kore ve Bolivya, Avusturya’nın Tivoli Stadı’nda karşı karşıya geldi. Maçın baştan sona kadar hakimi olan Güney Kore aradığı golü bir türlü bulamayınca karşılaşama, başladığı gibi golsüz beraberlikle neticelendi.

İngiltere 2-0 Kosta Rika

Dünya Kupası’nda boy gösterecek iki ekip, Leeds United’ın sahası Elland Road’da karşı kaşıya geldi. Saha ve seyirci avantajını iyi kullanan İngiltere, agresif bir hücum uyguladı. Henüz dakika 13’te Rashford’un yaklaşık 25 metre çaprazdan uzun süre unutulmayacak golüyle İngilizler 1-0 öne geçti.

Golden sonra iki takım da pozisyonlar buldu ancak istedikleri şekilde değerlendiremediler. Daha fazla etkili olan İngiltere, 75’inci dakikada Dele Alli’nin orta şut karışımı vuruşunda, topa kafasını sokup ağlara gönderen Welbeck ile 2-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda maçın da sonucunu belirleyen gol oldu.

İzlanda 2-2 Gana

İzlanda henüz maçın başında, kullanılan köşe vuruşunda Arnason’un kafa golüyle dakika 5’te 1-0 öne geçti. Golden sonra Gana atakları sıklaşsa da, ilk yarının bitimine 5 dakika kala Finnbogason ile fark 2’ye çıktı.

Daha baskın oynayan Gana, oynadığı oyunun meyvelerini ikinci yarıda aldı. 66’ncı dakikada Kasim Nuhu ile farkı 1’e indiren Gana, 87’nci dakikada Thomas’ın attığı golle beraberliği yakaladı ve maçın skorunu belirledi.

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