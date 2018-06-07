Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçları

Dünya Kupası’nda mücadele edecek takımlar son hazırlık maçlarını oynuyorlar

2018 Rusya Dünya Kupası’nda mücadele edecek takımlar, artık yavaş yavaş son hazırlık maçlarında sahneye çıkıyor. Dün akşam oynanan hazırlık maçlarına bakalım…

Belçika 3-0 Mısır

Mısır’ın etkili paslarla başladığı karşılaşmada daha etkili atak yapan taraf Belçika’ydı. Belçika’nın gollerini 27’nci dakikada Lukaku, 38’inci dakikada maçın yıldızı olan Hazard ve 90’da Fellaini kaydetti. Mısır’da takımın yıldız ismi Salah sakatlığı nedeniyle Belçika karşısında forma giyemedi. Kasımpaşa’nın gözde ismi Trezeguet ise maçın 56’ncı dakikasında oyuna dahil oldu ve oynadığı sürede başarılı işlere imza attı. Belçika karşılaşmada 3-4-3, Mısır 4-2-3-1 taktiğiyle sahada yer aldı.

Norveç 1-0 Panama

Maçın ilk ve tek golü Panama’nın defans zafiyetinden geldi. Gönderilen uzun topu, Bournemouth’un forvet oyuncusu Joshua King kafasıyla topu önüne alıp sürdü ve yaptığı vuruşla dakika 4’de takımını 1-0 öne geçirdi. Bu aynı zamanda maçın da skorunu belirleyen gol oldu. Norveç sahaya 4-4-2, Panama ise sahaya 4-1-4-1 formasyonuyla çıktı.

Çek Cumhuriyeti 1-0 Nijerya

Dünya Kupası’na katılamayan Çek Cumhuriyeti ile Dünya Kupası’na bu yıl 6’ncı kez katılacak Nijerya hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Maçın tek golünü oluşan karambolde ağlara gönderen Tomas Kalas attı. Maçın ikinci yarısında ilginç anlar yaşandı. Güzel giden hava bir anda bozdu ve dolu yağışı başladı. Bir anda doluya tutulan oyuncular ve hakemler kendilerini saha kenarına zor atabildiler. İki takım da sahaya 4-2-3-1 formasyonuyla çıktı.

Yorumlar

yorumlar