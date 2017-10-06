Dünya Kupası’nda U17 Milli Takımımız Yeni Zelanda karşısında!

U17 Milli Takımımız Hindistan’da düzenlenen U17 Dünya Kupası’nda Yeni Zelanda karşısında puan toplamak için ter dökerken geleceğin futbolcularını inceledik

U17 Milli Takımımız, Mayıs ayında Hırvatistan’da düzenlenen 2017 U17 Avrupa Şampiyonası Finalleri’nde yarı final oynama başarısı göstererek, 2017 FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri’ne UEFA’yı temsilen katılacak 5 ülkeden biri olma başarısını göstermişti

Teknik direktör Mehmet Hacıoğlu yönetimindeki U17 Milli Takımımızın, 2017 FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Berke ÖZER Altınordu A.Ş.

Ozan Can ORUÇ Altınordu A.Ş.

Eren BİLEN Göztepe A.Ş.

Şahan AKYÜZ Altınordu A.Ş.

İsmail ÇOKÇALIŞ Bursaspor

Abdussamed KARNUÇU Galatasaray A.Ş.

Bekir Melih GÖKÇİMEN Galatasaray A.Ş.

Ozan Muhammed KABAK Galatasaray A.Ş.

Ramazan Emirhan CİVELEK Galatasaray A.Ş.

Berk ÇETİN Borussia Mönchengladbach

Egehan GÖK Altınordu A.Ş.

Kerem Atakan KESGİN Bucaspor

Atalay BABACAN Galatasaray A.Ş.

Recep GÜL Galatasaray A.Ş.

Sezer TAŞKOLU Göztepe A.Ş.

Sefa AKGÜN Trabzonspor A.Ş.

Umut GÜNEŞ VfB Stuttgart

Embiya AYYILDIZ Altınordu A.Ş.

Yunus AKGÜN Galatasaray A.Ş.

Malik KARAAHMET Karlsruher SC

Ahmed KUTUCU FC Schalke 04

Kare As

Berke Özer

Altınordu forması giyen genç eldiven The Guardian gazetesinde yer “gelecek vaad eden 60 oyuncu” arasında gösterildi. 1,90 boyundaki kaleci, özellikle refleksleri ve plonjonleriyle yaşıtların çok ötesinde bir performans sergiliyor. Manchester City’nin de radarında olan genç yetenek, topu oyuna sokarken ayaklarını çok iyi kullanıyor. Altınordu’nun A takımında da forma giymesi tecrübe açısından büyük kazanç sağlıyor.

Ozan Kabak

Komple bir defans oyuncusu. Galatasaray A takımına kadar yükselen Ozan Kabak, altyapı eğitimini çok iyi almış bir stoper. Nerede ne zaman hamle yapacağını bilen, adam markajında başarılı genç bir potansiyel. Çevikliği sayesinde rakip hücum oyuncularına fırsat tanımaması büyük bir artı. Topu geriden iyi kurabilen Ozan, takımımızın en büyük savunma silahlarından biri olacak.

Atalay Babacan

Topla buluştuğunda sırtı dönük vaziyette soğukkanlılığını koruyup , bilek ve vücut hareketiyle rakibini kolayca ekarte edebiliyor. Klasik 10 numaralara nazaran daha gezici oynuyor ve kanatlara yardıma gelip ikiye birlerde onlara duvar oluyor. Ayrıca inisiyatif alıp topu kanattan merkeze taşıyıp oyunu açıyor. Oyun okuma sezisi çok kuvvetli bir isim. Oyun sıkışma raddesine geldiğinde ekstra pas opsiyonu olabiliyor. Plase vuruşlarda başarısı göz kamaştıran Atalay Babacan izleyenlere büyük bir keyif veriyor.

Malik Karaahmet

Almanya altyapısından yetişmesinden dolayı oyun disiplini gelişmiş bir forvet. Defans arkası koşuları ve rakip oyuncuya yaptığı pres takıma büyük katkı sağlıyor. Ayak içi vuruşlarında kendini oldukça geliştiren Malik, son vuruşlarda başarılı bir görüntü ortaya çıkarıyor. Bir forvette olması gereken en büyük özellik olan sezi kabiliyeti, Malik’de oldukça yüksek seviyede.

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