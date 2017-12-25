Dünyanın en çılgın krampon koleksiyoneri : Chris Kemp

Piyasada nadir bulunan adidas kramponlarının koleksiyonu yapan Chris Kemp, ayakkabıların şu anki değerini eşine söylerse evde sorun çıkabilir!

Chris Kemp, sabah 9-akşam 5 çalışan sıradan biri ancak sıra dışı bir hobisi var. Yakın arkadaşları tarafından bir elektrik mühendisi ve amatör futbolcu olarak tanınsa da, Instagram takipçileri için o “Pred Koleksiyoncusu”…

İngiltere’deki evinin yakınlarında bulunan bir depoda, sayısı 200’ü aşan, adidas’ın Predator serisinin değişik modellerinden oluşan bir koleksiyonu var. Kemp’in bu tutkusu, yaklaşık 20 sene önce ortaya çıkmış. “İlk olarak 1998 senesinde bir çift Predator almıştım” diyor Kemp. “David Beckham idolümdü ve sürekli o kramponları giyiyordu. Yani ben de onlardan almalıydım! Kramponlar o dönem için eşi benzeri olmayan bir tasarıma sahipti.”

10 sene önce boş zamanlarında Predator’un eski versiyonlarını ve nadir bulunan prototiplerini araştırmaya başlayan Kemp, internet sayesinde yurt dışında birçok modeli bulmayı başarmış. “Özellikle Almanya ve İspanya’da çok ucuza birçok model buldum. Annem de özellikle yardım etkinliklerinden birkaç çift aldı. Tabii Instagram da bu koleksiyonu genişletmem konusunda ciddi fayda sağladı.”

Kemp’in 200 çiftten oluşan koleksiyonunda en sevdiği parçalardan biri, özel üretilmiş bir hibrit model. “Bu modeli Instagram’dan buldum” diyor Kemp. “Accelerator çizgileri ve Precision tabanı vardı. Instagram’da tanıştığım biri, bu çifti Leeds United’ın malzemecisinden almış. Hatta kramponlar Harry Kewell’a aitmiş ve onu bir antrenmanda test amaçlı giymiş.”

“Bir keresinde bir çifti için 12 bin avro teklif ettiler ama reddettim”

Koleksiyonu geniş gözükebilir ancak Kemp’in bu Predator biriktirme tutkusu hiç de ucuza mal olmamış. “Bir çift için ödediğim en yüksek meblağ 2 bin 500 avroydu. Koleksiyonumdaki tüm ayakkabılar için cebimden ne kadar çıktığını hesaplamam zor ama ufak bir servet harcadığımı söyleyebilirim.” Tabii bu kadar görkemli parçalardan oluşan bir koleksiyonunuz varsa her gün birbirinden cazip teklifler almanız da doğal! “Bugüne kadar birçok teklif geldi ama satmayı kesinlikle düşünmedim. Hatta bir keresinde bir çifti için 12 bin avro teklif ettiler ama reddettim. Tabii eşimin bundan haberi yok çünkü bilseydi kesin yeni bir mutfak isterdi!”

Birçok talibi olan kramponlarını satmak yerine Instagram hesabından sürekli fotoğraflarını paylaşan Kemp, adidas’ın dikkatini çektikten sonra rüyasını gerçekleştirme imkanı bulduğu bir fırsatla karşılaşmış. “Bir gün benimle Instagram üzerinden iletişime geçtiler. O günden bu yana adidas adına Mesut Özil, Frank Lampard gibi isimlerle röportaj yaptım. Açıkçası benim gibi sıradan biri için inanılmaz bir olay! Steven Gerrard’ın Anfield’daki son maçında giydiği kramponları bana verdiler. O maç için özel olarak yaptırılmış birkaç ayakkabı daha vardı ve internette 50 bin avroya kadar alıcı bulduğunu duydum ama benim satmak gibi bir niyetim yok.”

Fırsat buldukça koleksiyonunu ayakkabı fuarlarında sergileyen Kemp, diğer krampon tutkunlarıyla bu ilgisini paylaşmaktan fazlasıyla memnun. “Bu henüz yeni bir sektör ancak her geçen gün insanların ilgisi artıyor. Dünyada benden başka Predator koleksiyoncuları olduğunu bilmek ilginç bir duygu ama bundan şikayetçi değilim. Hatta sosyal medya aracılığıyla kitlemizi genişletmeye çalışıyoruz.”

“Çantamda üç çiftle dışarı çıkarım”

Sektörün gün geçtikçe büyüyor olması, ucuz modelleri bulmak için çok daha fazla çaba sarf etmesi gerektiği anlamına geliyor. “Eskiden internet üzerinden 80-100 avroya çok güzel modeller bulurdum ama artık herkes işin ne kadar büyüdüğünü görünce daha fazla para kazanmak istiyor. Benimle aynı modeli isteyen birçok kişiyle rekabet etmek zorunda olmam da cabası!”

Kemp, krampon avcılığında rakip olduğu birçok kişiyle yakın bir dostluk kurduğunu söylüyor. “Geçenlerde olağanüstü bir koleksiyona sahip Derek Lyon adında biriyle Barselona’ya gittim. adidas, Lionel Messi’ye özel bir ayakkabı üretti ve bunu sadece piyasaya sürüldüğü gün Camp Nou’daki store’dan alabiliyordunuz. Biz de bunun için kalkıp İspanya’ya gittik.”

Kemp, bu tutkusunu yakın arkadaşları dışında fazla dillendirmiyor çünkü bunun biraz sıkıcı bir hobi olduğunu düşünüyor. Yine de en sevdiği çifti her cumartesi ayağına giyip dışarı çıkmaktan vazgeçmiyor. “Normalde çantamda üç çiftle dışarı çıkarım. Mesela şu an ayağımda 1998 modeli var çünkü hava gayet güzel. Kötü havalarda kesinlikle giymem. Arkadaşlarım da kramponları görünce ‘Bunları nereden aldın?’ diye soruyor. Onlara baktığımda ilginç bir nostalji yaşadığımı itiraf etmeliyim.”

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