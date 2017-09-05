Ediz Bahtiyaroğlu röportajı: “Beşiktaş’ta oynamak isterdim”

Ediz Bahtiyaroğlu geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılalı beş yıl oldu. 2008 yılında FourFourTwo’ya verdiği röportajla anıyoruz…

BU ÇOCUKTA İŞ VAR

Ediz Bahtiyaroğlu, Ankaraspor

Doğum Tarihi 2 Ocak 1986, Bursa Pozisyon Stoper

Futbol yaşantın?

Ediz Bahtiyaroğlu: Futbola Bursaspor’un altyapısında başladım. 17 yaşıma kadar Bursaspor’un PAF takımında oynadım. Oynadığım sene A takımla idmanlara çıkıyordum ama Bursaspor o yıl küme düştü. Hedeflerim büyüktü o yüzden Bursa’da kalıp 2. ligde oynayacağıma Ankaraspor’a gittim. Ankaraspor’un altyapı hocaları beni denemek için PAF takıma aldılar. Ardından A takımla bir maç yaptım. O zaman takımın başında Samet Aybaba vardı. Beni beğenip Bursaspor’dan bonservisimi aldı ve resmen Ankarasporlu oldum. Takımım ile ilk maçımı Intertoto Kupası’nda oynadım. O maçtan sonra hazır olmadığım gerekçesiyle Keçiörenspor’a kiralandım. Orada yaşadığım şampiyonluğun ardından Ankaraspor’la hazırlık kampına katıldım. Aykut hoca da beni beğenerek kadroya aldı. Süper Lig’de ilk maçımı Galatasaray’a karşı oynadım daha sonra 10 maç forma gelsin diye bekledim. Sivas maçıyla tekrar formama kavuşup sahalara döndüm. Hocam bana güvendi ve forma verdi ben de onun yüzünü kara çıkarmadım. Ayrıca Ümit Milli Takımda da 12 kez forma giydim.

Güçlü yanların?

Yenilgiye tahammülüm yok, çok hırslı ve mücadeleciyim.

Zayıf yönlerin?

Biraz daha iyi sıçrayabilirim. Onun için ekstra çalışmalar yapıyorum. Artık fut- bol koşuya dayalı olduğu için futbolcuların daha çok kondisyona ihtiyacı oluyor. Ben de tempomu arttırırsam daha iyi yerlere gelirim.

Küçüklük kahramanların?

Defans oyuncusu olmama rağmen Hakan Şükür’ü örnek alırım. Futbolu bırakmasaydı onunla aynı takımda oynamak isterdim.

Dinlediğin müzik?

Kulağıma hoş gelen her şeyi dinliyorum. Ama 50 Cent’in yeri ayrı.

￼“Annemin karnındayken bile çok tekme atarmışım. O zamandan belliymiş işte”

TV’de neler izlersin?

Fazla fırsatım olmuyor fakat genelde Lig TV’yi izliyorum. TV izlemek sıkıcı geliyor onun yerine kitap okumayı tercih ediyorum.

Beş yıl sonra kendini nerede görüyorsun?

A Milli Takım’da kaptan olarak görüyorum. Ama onun için önce Fatih hocanın bana şans vermesi gerekiyor tabii.

Seni keşfeden antrenör?

Aykut Kocaman. Ona ne kadar teşekkür etsem azdır.

Aldığın en anlamlı tavsiye?

Belli bir yeteneğim olduğunu ve bunu geliştirmem gerektiğini söylüyorlar genellikle.

Futbolcu olmasaydın ne olmak isterdin?

Mankenlik yapmak isterdim. Ama annemin karnındayken bile çok tekme atarmışım o zamandan babam söylemiş bu çocuk kesin topçu olacak diye nitekim de öyle oldu.

3 büyük takımın hangisinde oynamak isterdin?

Taraftarların futbolda etkisinin önemli olduğu düşünüyorum o yüzden Beşiktaş’ta oynamak isterdim.

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