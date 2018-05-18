Eğitim: Futbola başlama yaşı

İspanyol teknik adam Rafael Benitez, yeşil sahalara adım atmak için en ideal yaşın hangisi olduğunu anlatıyor. Buraya bakmadan sakın ola ki çocuğunuzu futbola başlatmayın!

“Bu konuda iki farklı görüş var; bir kesim 10 yaş ve civarının futbola başlamak için en uygun yaş olduğunu düşünürken diğer bir kesim ise daha erken yaşta bu spora başlanabileceğini söylüyor.”

Erken yaşta spor

“İlk üç yaşta, hareket etme kabiliyeti çok önemlidir. Bu sayede çocuklar, gözlem ve yaratma becerisi edinirken koordinasyon yeteneklerini ve denge, yer ve zaman algılarını geliştirir. Üç-altı yaş arası ise deneme-yanılma yöntemiyle problem çözme; tekrar ederek, karşılaştırma yaparak ve sonuçları değerlendirerek kavrama, bireysel yaratıcılığı ön plana çıkararak yeni şeyler oluşturma evresi olarak nitelendirilir.

Fiziksel özellikler edinmek için en kritik yaş aralığı 6-10’dur. Bu yaşlardaki çocuklar spor yaparak fiziklerini geliştirebilir. Spor yapmak ve oyun oynamak, motor becerilerini geliştirmede yararlıdır. Bu yaşlarda önemli olan doğru reaksiyon verme ve gerekli teknikleri yerinde uygulama bilinci kazanmaktır.”

Futbola başlama

“Futbola başlamak için ideal yaşı belirtmeden önce bazı yaş gruplarının ortak özelliklerinden bahsetmemiz gerek.

7 yaş: Kendilerine özel etkinliklerle uğraşmaya meyillidir ama yeni ve değişik bir seçenekle karşılaştıklarında bundan hemen vazgeçebilir. Başka bir şey yaptıklarında da ya çok çabuk yorulur ya da bu aktiviteden çok çabuk sıkılırlar.

8 yaş: Yeni teknik ve beceri öğrenmeye olan yatkınlıkları, yedi yaşındakilere oranla daha iyidir. Onların da dikkatleri çabuk dağılır ve ebeveyn kontrolü olmadan spor yaptıklarında genelde katılımcılar arasında tartışma çıkar.

9 yaş: Kendilerini zorlamayı sever; bir şey onları mutlu ediyorsa kesinlikle bu işte en iyi olmak isterler. Ayrıca öğrenmeye meraklıdırlar ve sahip oldukları yeni becerileri arkadaşlarına göstermek isterler.

10 yaş: En büyük zevkleri, fiziksel aktivitelerdir. Ayrıca yaşıtlarıyla birlikte zaman geçirmeyi çok severler ve sürekli insan içinde olmak isterler. El becerileri konusunda da ustalaşmaya en yatkın oldukları dönemdir.

Birçok psikolog 9-10 yaşı motor becerilerinin en iyi şekilde edinildiği yaş olarak nitelendirir. Bu dönem hem psikolojik hem de fiziksel gelişim açısından en az sorunun yaşandığı dönemdir. Ayrıca 10 yaşındaki bir çocuk büyüme evresini tamamlamış demektir. Buradan yola çıkarak futbola başlamak için en ideal yaşın 9-10 olduğunu söyleyebiliriz.”

SORU: Bir çocuğa futbolu yedi yaşındayken öğretmeye başlarsak 12 yaşına geldiğinde futbola 10 yaşında başlamış birinden çok daha iyi seviyede olmaz mı?

“Özellikle eğitimcilerin ısrarla üzerinde durdukları bir nokta var: Belirli beceriler yukarıda belirttiğim yaşlara uygun olmayan bir dönemde edinilirse bir süre sonra unutulma riski taşır. Bu konuyla ilgili yapılan bir testte ikisi üç-dört, ikisi de beş-altı yaşındaki çocuklardan oluşan dört grup oluşturuldu. Bu gruplardan birer tanesine birbirlerine top atma egzersizi yaptırılırken diğerleri bu çalışmayı yapmadı. Bir süre sonra iki üç-dört yaş grubu arasında önemli farklar oluşmazken iki beş-altı yaş grubu arasında gözle görülür farklar ortaya çıktı. Bu da bu egzersizin beş- altı yaşında yapıldığında çok daha etkili sonuçlar verdiğini gösteriyor. Ayrıca bir çocuk futbola başladığında saha, kale ve top gibi ekipmanlarla da etkileşime geçmek zorunda olduğundan fiziksel algısının en üst seviyede olduğu döneme denk gelmesi çok önemli. Örneğin; top ona ağır geliyorsa ayağının ucuyla (burnuyla) vurmak zorunda kalacak. Bu tür yanlış vurma teknikleri edinmek ilerleyen dönemde alışkanlık haline gelebilir ve dolayısıyla da futbol becerilerini geliştirmesini engelleyebilir.”

Sonuç

“Sonuç olarak çocukları doğdukları günden itibaren özellikle hareket içeren aktiviteler aracılığıyla futbola teşvik etmeliyiz ama tam olarak futbola başlatmak için 9-10 yaşına gelmelerini beklemeliyiz.”

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