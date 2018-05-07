El Clasico’da neler oldu? Maça dair notlar

Merakla beklenen El Clasico’da maç, iki tarafa da gitti geldi ancak kazanan çıkmadı!

Şampiyonluğu geçen hafta ilan eden Barcelona, ikinci yarısını 10 kişi oynadığı El Clasico’da Real Madrid’le 2-2 berabere kaldı ve namağlup unvanını korudu.

Barcelona, maç erken bir golle başladı. 10’uncu dakikada Sergi Roberto’nun ortasını iyi değerlendiren Luis Suarez’le Katalanlar 1-0 öne geçti.

Ancak Real Madrid’in bu gole cevabı gecikmedi ve 14’üncü dakikada Benzema’nın içeri çevirdiği topta Cristiano Ronaldo skora dengeyi getirdi. Durağan geçen maçın 45’inci dakikasında Sergi Roberto yaptığı hareket ve tartışmadan dolayı direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

İkinci yarıya sakatlanan Ronaldo’nun yerine giren Asensio, tempoyu biraz daha arttıran isim oldu. Ancak Messi gerçeği vardı sahada. Harika çalımlarla ceza sahası içinde ilerleyen Messi, dar çıdan harika bir vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmanın sonucunu belirleyen golü ise Asensio’nun pasında olağanüstü bir gole imza atan Bele kaydetti ve mücadele 2-2’lik skorla tamamlandı.

Barcelona Nou Camp’ta Real Madrid’e karşı zorlanıyor

Nou Camp’ta oynanan son 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılamayan Barcelona, ev sahibiyken son galibiyetini 22 Nisan 2015 yılında almıştı. O karşılaşmada golleri Mathieu ve Suarez atarken, Real Madrid’in tek sayısı Ronaldo’dan gelmişti.

Iniesta’nın son El Clasico’su

Andres Iniesta, son kez Nou Camp’ta Real Madrid karşısında forma giydi. Iniesta bu maçla beraber 38’inci El Clasico’sunu da geride bırakmış oldu.

Yine kırmızı kart

Ligde oynanan son 7 El Clasico’da 5 kırmızı kart çıktı. Bu kırmızı kartlardan 4’ünü Real Madrid, 1’ini ise Barcelona gördü. Real Madrid’de kırmızı kart gören isimler; Carvajal, Ramos(2) ve Isco olurken, Sergi Roberto ise Barcelona adına kırmızı kart gören oyuncu oldu.

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