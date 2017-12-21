Dünya futbolunun bir numaralı maçı olarak gösterilen El Clasico’nun en golcü oyuncuları listemizde!

La Liga’da herkesin merakla beklediği Real Madrid-Barcelona karşılaşması, cumartesi günü saat 15:00’te başlayacak. Bu önemli karşılaşma öncesi El Clasico’nun en golcü oyuncuları için liste hazırladık.

El Clasico golcüleri

1-Lionel Messi: Tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak gösterilen Messi, burada da farkını ortaya koyarak 24 golle El Clasico tarihinin en golcüsü konumunda.

2- Alfredo Di Stefano: Real Madrid efsanesi, Arjantin asıllı İspanyol yıldız, 11 sezon giydiği Real Madrid formasıyla 18 gol atma başarısı gösterdi.

3- Cristiano Ronaldo: Son “Ballon d’Or” un sahibi Portekizli yıldız, El Clasico’da attığı 17 golle bu kategoride üçüncü sırada yer alıyor.

4- Raul Gonzalez: Real Madrid’le uzun yıllar başarılı bir performans gösteren Raul, Barcelona karşılaşmalarında 15 kez gol sevinci yaşamıştı.

5- Cesar Rodriguez: 12 sezon Barcelona forması giyen efsane forvet, Real Madrid kalesine 14 gol atma başarısı gösterdi.

6- Ferenc Puskas: Ülkesi Macaristan’da tarihin en iyi olarak kabul edilen Puskas, Real Madrid formasıyla El Clasico’da 14 gol sevinci yaşadı.

7- Paco Gento: 17 sezon giydiği Real Madrid formasıyla 60’lı yıllara damga vuran efsane, Barcelona ağlarına 14 gol bıraktı.

8- Carlos Alfonso (Santillana): 1972 yılında girdiği Real Madrid kapısından, 1988 yılına kadar çıktığı El Clasico maçlarında 12 gole imza attı.

9- Josep Samiter: İki takımında formasını giyen İspanyol efsane bu maçlarda 10 defa gol sevinci yaşadı.

10- Hugo Sanchez: Real Madrid’in Meksikalı efsanesi, Barcelona maçlarında 10 kez gol sevinci yaşadı.

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