Home / Haber / Dünya / İspanya / El Clasico’nun en golcü oyuncuları

El Clasico’nun en golcü oyuncuları

By on 21 Aralık 2017
El Clasico’nun en golcü oyuncuları

Dünya futbolunun bir numaralı maçı olarak gösterilen El Clasico’nun en golcü oyuncuları listemizde!

La Liga’da herkesin merakla beklediği Real Madrid-Barcelona karşılaşması, cumartesi günü saat 15:00’te başlayacak. Bu önemli karşılaşma öncesi El Clasico’nun en golcü oyuncuları için liste hazırladık.

El Clasico’nun en golcü oyuncuları

El Clasico’nun en golcüsü Messi

El Clasico golcüleri

1-Lionel Messi: Tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak gösterilen Messi, burada da farkını ortaya koyarak 24 golle El Clasico tarihinin en golcüsü konumunda.

2- Alfredo Di Stefano: Real Madrid efsanesi, Arjantin asıllı İspanyol yıldız, 11 sezon giydiği Real Madrid formasıyla 18 gol atma başarısı gösterdi.

3- Cristiano Ronaldo: Son “Ballon d’Or” un sahibi Portekizli yıldız, El Clasico’da attığı 17 golle bu kategoride üçüncü sırada yer alıyor.

4- Raul Gonzalez: Real Madrid’le uzun yıllar başarılı bir performans gösteren Raul, Barcelona karşılaşmalarında 15 kez gol sevinci yaşamıştı.

El Clasico’nun en golcü oyuncuları

El Clasico’nun en golcü üçüncü oyuncusu di Stefano

5- Cesar Rodriguez: 12 sezon Barcelona forması giyen efsane forvet, Real Madrid kalesine 14 gol atma başarısı gösterdi.

6- Ferenc Puskas: Ülkesi Macaristan’da tarihin en iyi olarak kabul edilen Puskas, Real Madrid formasıyla El Clasico’da 14 gol sevinci yaşadı.

7- Paco Gento: 17 sezon giydiği Real Madrid formasıyla 60’lı yıllara damga vuran efsane, Barcelona ağlarına 14 gol bıraktı.

El Clasico’nun en golcü oyuncuları

El Clasico’nun en golcü oyuncuları listesinde Ronaldo, Messi’nin gerisinde

8- Carlos Alfonso (Santillana): 1972 yılında girdiği Real Madrid kapısından, 1988 yılına kadar çıktığı El Clasico maçlarında 12 gole imza attı.

9- Josep Samiter: İki takımında formasını giyen İspanyol efsane bu maçlarda 10 defa gol sevinci yaşadı.

10- Hugo Sanchez: Real Madrid’in Meksikalı efsanesi, Barcelona maçlarında 10 kez gol sevinci yaşadı.

Yorumlar

yorumlar

Related Items

Yorum yapmak için giriş yapın Giriş

Leave a Reply