NBA takımlarından Los Angeles Lakers, efsane basketbolcu Kobe Bryant’ın 8 ve 24 numaralı formalarını emekli ettiğini duyurdu. Bu haber FourFourTwo’nun aklına futbolun emekli formalar dosyasını hazırlamayı getirdi!

Sıklıkla NBA’de karşı karşıya kaldığımız emekli formalar kavramı sık olmasa da futbolda da karşımıza çıkıyor. NBA takımlarında salona basketbolcunun giydiği forma yükselir ve ebediyen orada kalır. Michael Jordan (23), Larry Bird (33), Bill Russell (6), Jason Kidd (5), Wilt Chamberlain (13), Magic Johnson (32), Kareem Abdul-Jabbar (33), O’neal (34) bu örnekten bazıları…

Futbolda formaları emekli edilen 5 önemli isim

Diego Armando Maradona

Napoli taraftarlarının sevgilisi, futbol tarihinin en iyi 3 oyuncusundan biri olan Maradona 1984 yılında Barcelona’dan Napoli’ye transfer oldu. Burada geçirdiği 7 sezonda; 2 İtalya şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası kazandı ve 1987-88 sezonunda gol kralı olarak sezonu tamamladı. Napoli taraftarı ve yönetim Maradona’nın ayrılışından sonra 10 numaralı formanın emekli edildiğini duyurdu. Maradona olmak böyle bir şey…

Roberto Baggio

90’lı yılların en başarılı ofansif oyuncularından olarak dikkat çekti. Fiorentina, Juventus, Milan ve İnter formaları giyerek kaliteli bir oyuncu olduğunu kanıtlamış oldu. Formasının emekli olacağı takımsa Brescia oldu. İnter performansından sonra Brescia macerasına atılan Baggio burada oynadığı futbolla taraftarın sevgilisi oldu ve 10 numaralı forması emekli edildi.

1964-73 ve 1981-83 sezonları arasında forma giydiği Ajax’ta efsane olarak tarihe geçti. Oynadığı futbol ve oyun zekası herkesi kendine aşık etti. Kendisiyle bağdaşan 14 numaralı forma onunla beraber emekliye ayrıldı.

Pele

Dünya futbolunun futbolseverlere hediyesi olan Pele’nin attığı goller, çalımlar ve röveşatalar onu herkesten özel kıldı. Kariyerinin son demlerinde gittiği ABD’de New York Cosmos forması giydi. Burada krallar gibi karşılanan Pele’nin 10 numaralı forması emekli formalar listesine eklendi.

Maldini

Kuşak boyu Milan taraftarı olan Maldini ailesinin renkli gözlü ferdi Paolo Maldini San Siro’nun defansında bel kemiği görevi gördü yıllarca. 1984-2009 sezonları arasında yalnızca Milan forması giydi. 25 sene terlettiği bu formayla 877 mücadeleye çıkıp Milan efsanesi oldu ve 3 numaralı forması emekli edildi. Diğerlerinden farklı olarak bu formayı yalnızca 1 kişi giyebilir. O da çocuğu…

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