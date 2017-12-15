Celta Vigo’da mücadele eden milli futbolcu Emre Mor, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu

Emre Mor, yakın zamanda forma şansı bulabileceğine inandığını belirterek, “Daha fazla oynamak isterdim ancak zor bir dönem oldu. Sakatlandım, şimdi iyi hissediyorum. Mutluyum ve çok çalışıyorum. Yakın zamanda bir şans daha bulacağımdan eminim” dedi.

“Herhangi bir Türk kulübüne gitmeyi düşünmüyorum”

Celta Vigo’ya transfer sürecini anlatan genç futbolcu, herhangi bir Türk kulübüne gitmeyi düşünmediğini söyleyerek, “Başka teklifler de vardı ancak buraya gelmek istedim. Oyuncu ve insan olarak gelişebileceğimi biliyordum. Celta’nın gelişmek için en iyi ve en kolay yol olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir Türk kulübüne gitmeyi düşünmüyorum. Çünkü Celta’da kalmak ve burada başarılı olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“İspanyol futbolu benim için daha yararlı”

La Liga ve Budesliga’yı kıyaslayan 20 yaşındaki genç yetenek sözlerini şöyle tamamladı: “Üzerimde baskı hissetmiyorum. Dediğim gibi henüz 20 yaşındayım ve önümde uzun bir kariyer var. İspanya futbolunun da benim için daha iyi olduğunu düşünüyorum. Alman futbolunda daha çok koşuyorsunuz ama İspanya’da oyun daha çok tekniğe dayalı.”

Borussia Dortmund forması giydiği zamanlarda Emre Mor en iyiler arasında gösterilmiş olsa da Alman ekibi sene başında performansından memnun kalamadığı Mor’u Celta Vigo’ya bonservisiyle göndermişti.

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