Home / Haber / En pahalı ve en ucuz formalar

En pahalı ve en ucuz formalar

By on 18 Ocak 2018
En pahalı ve en ucuz formalar

UEFA’nın her yıl düzenli olarak hazırladığı Benchmarking raporuna göre en pahalı ve en ucuz formalar

Bir futbol takımının adı telaffuz edildiğinde akla ilk gelen, renkleri ve formaları olur. Her sene başı taraftarlar, forma dizaynlarını büyük merakla beklerler. Dizaynlarını beğenmemiş olsalar da takımlarına sadakatini göstermeleri için kulüp mağazasının önünde kuyruğa girerler. İşin duygusal boyutunun yanında başka bir duygusal(!) tarafı daha var. Fiyat… UEFA Benchmarking raporuna göre en pahalı ve en ucuz formalar açıklandı. İşte o liste;

İsviçre
En pahalı: Young Boys / 102 euro
En ucuz: Lausanne / 69 euro

Fransa
En pahalı: Monaco / 95 euro
En ucuz: Amiens / 55 euro

Almanya
En pahalı: Bayern ve Schalke / 90 euro
En ucuz: Hamburg, Freiburg, Werder Bremen / 70 euro

Avusturya
En pahalı: Rapid Wien / 90 euro
En ucuz: LASK Linz / 49 euro

En pahalı ve en ucuz formalar

Türkiye’nin en pahalı forması Galatasaray’ın

Hollanda
En pahalı: Feyenoord / 90 euro
En ucuz: Sparta Rotterdam / 45 euro

İtalya
En pahalı: Juventus, Milan, Benevento / 90 euro
En ucuz: Chievo Verona / 40 euro

Portekiz
En pahalı: Benfica / 90 euro
En ucuz: Chaves, Moreirense / 40 euro

İspanya
En pahalı: Barcelona, Atletico, Athletic, Valencia / 85 euro
En ucuz: Getafe / 50 euro

Belçika
En pahalı: Club Brugge / 85 euro
En ucuz: Lokeren, Sint-Truiden / 55 euro

Ukrayna
En pahalı: Shakhtar Donetsk / 79 euro
En ucuz: Stal Kamianske / 21 euro

İngiltere
En pahalı: Manchester City, Manchester United / 76 euro
En ucuz: Burnley / 45 euro

Türkiye
En pahalı: Galatasaray / 75 euro
En ucuz: Bursaspor, Göztepe / 25 euro
(Avrupa satış fiyatları üzerinden hesaplanmıştr)

Yorumlar

yorumlar

Related Items

Yorum yapmak için giriş yapın Giriş

Leave a Reply