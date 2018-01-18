UEFA’nın her yıl düzenli olarak hazırladığı Benchmarking raporuna göre en pahalı ve en ucuz formalar

Bir futbol takımının adı telaffuz edildiğinde akla ilk gelen, renkleri ve formaları olur. Her sene başı taraftarlar, forma dizaynlarını büyük merakla beklerler. Dizaynlarını beğenmemiş olsalar da takımlarına sadakatini göstermeleri için kulüp mağazasının önünde kuyruğa girerler. İşin duygusal boyutunun yanında başka bir duygusal(!) tarafı daha var. Fiyat… UEFA Benchmarking raporuna göre en pahalı ve en ucuz formalar açıklandı. İşte o liste;

İsviçre

En pahalı: Young Boys / 102 euro

En ucuz: Lausanne / 69 euro

Fransa

En pahalı: Monaco / 95 euro

En ucuz: Amiens / 55 euro

Almanya

En pahalı: Bayern ve Schalke / 90 euro

En ucuz: Hamburg, Freiburg, Werder Bremen / 70 euro

Avusturya

En pahalı: Rapid Wien / 90 euro

En ucuz: LASK Linz / 49 euro

Hollanda

En pahalı: Feyenoord / 90 euro

En ucuz: Sparta Rotterdam / 45 euro

İtalya

En pahalı: Juventus, Milan, Benevento / 90 euro

En ucuz: Chievo Verona / 40 euro

Portekiz

En pahalı: Benfica / 90 euro

En ucuz: Chaves, Moreirense / 40 euro

İspanya

En pahalı: Barcelona, Atletico, Athletic, Valencia / 85 euro

En ucuz: Getafe / 50 euro

Belçika

En pahalı: Club Brugge / 85 euro

En ucuz: Lokeren, Sint-Truiden / 55 euro

Ukrayna

En pahalı: Shakhtar Donetsk / 79 euro

En ucuz: Stal Kamianske / 21 euro

İngiltere

En pahalı: Manchester City, Manchester United / 76 euro

En ucuz: Burnley / 45 euro

Türkiye

En pahalı: Galatasaray / 75 euro

En ucuz: Bursaspor, Göztepe / 25 euro

(Avrupa satış fiyatları üzerinden hesaplanmıştr)

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