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Bir futbol takımının adı telaffuz edildiğinde akla ilk gelen, renkleri ve formaları olur. Her sene başı taraftarlar, forma dizaynlarını büyük merakla beklerler. Dizaynlarını beğenmemiş olsalar da takımlarına sadakatini göstermeleri için kulüp mağazasının önünde kuyruğa girerler. İşin duygusal boyutunun yanında başka bir duygusal(!) tarafı daha var. Fiyat… UEFA Benchmarking raporuna göre en pahalı ve en ucuz formalar açıklandı. İşte o liste;
İsviçre
En pahalı: Young Boys / 102 euro
En ucuz: Lausanne / 69 euro
Fransa
En pahalı: Monaco / 95 euro
En ucuz: Amiens / 55 euro
Almanya
En pahalı: Bayern ve Schalke / 90 euro
En ucuz: Hamburg, Freiburg, Werder Bremen / 70 euro
Avusturya
En pahalı: Rapid Wien / 90 euro
En ucuz: LASK Linz / 49 euro
Hollanda
En pahalı: Feyenoord / 90 euro
En ucuz: Sparta Rotterdam / 45 euro
İtalya
En pahalı: Juventus, Milan, Benevento / 90 euro
En ucuz: Chievo Verona / 40 euro
Portekiz
En pahalı: Benfica / 90 euro
En ucuz: Chaves, Moreirense / 40 euro
İspanya
En pahalı: Barcelona, Atletico, Athletic, Valencia / 85 euro
En ucuz: Getafe / 50 euro
Belçika
En pahalı: Club Brugge / 85 euro
En ucuz: Lokeren, Sint-Truiden / 55 euro
Ukrayna
En pahalı: Shakhtar Donetsk / 79 euro
En ucuz: Stal Kamianske / 21 euro
İngiltere
En pahalı: Manchester City, Manchester United / 76 euro
En ucuz: Burnley / 45 euro
Türkiye
En pahalı: Galatasaray / 75 euro
En ucuz: Bursaspor, Göztepe / 25 euro
(Avrupa satış fiyatları üzerinden hesaplanmıştr)
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