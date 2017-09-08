Ernesto Sosa ve Volkan Şen transferleri Trabzonspor’a ne katacak?

Bordo-mavili ekip transferin son gününde orta saha oyuncuları Ernesto Sosa ve Volkan Şen transferlerini açıkladı. Peki tanıdığımız bu iki futbolcunun da kadroya katılmasıyla Trabzonspor nasıl bir takım kurmuş oldu?

Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor, Burak Yılmaz, Kucka ve Bongonda transferleriyle ligin ilk 3 haftasını geride bıraktı. Bu 3 haftada oynanan oyun ve taraftarın isteği transferi işaret ediyordu. Nitekim yönetim bunlara sessiz kalmadı. Dün Olimpik Marsilya’dan stoper Tomas Hubocan ile sözleşme imzaladı, bugünse Ernesto Sosa ve Volkan Şen kendilerini Karadeniz ekibine katıldı.

Ersun Yanal’ın kadroda kilit paslar atacak, duran toplarda etkili ve oyunu istediği zaman çevirebilecek 10 numara aradığı, transferin ilk gününden beri bilinen bir gerçek. Aradığı ismi uzaklarda ancak bir o kadar da yakında buldu! Jose Ernosto Sosa ile anlaşmaya varıldı. Tam da Yanal’ın isteyeceği tarzda 10 numara olan Arjantinli yıldız, Milano’dan ayrılarak Türkiye’ye geldi. Bu kez adres Beşiktaş değil Trabzonspor oldu. Türkiye futboluna alışkın olan ve oynadığı süre zarfında adından söz ettirmeyi başardı. İtalya kariyeri ise kısa ve sönük geçti. Çıktığı 18 maçta gol üretemeyen Sosa ligi 3 asist ile tamamladı.

Kariyerinde Bayern Münih, Atletico Madrid, Napoli, Estudiantes, Metalist Kharkiv, Beşiktaş ve Milan gibi dev takımların formasını giymiş bir oyuncu olarak hünerlerini Trabzon’da sergileyecek olması taraftarları şimdiden heyecanlandırmış durumda.

Bir süredir boşta olan ve adı Beşiktaş, Galatasaray ve Bursaspor ile anılan Volkan Şen eski kulübü Trabzonspor’la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan bu transferle beraber kanat rotasyonu zenginleşti. Bongonda, Castillo ve Olcay, Volkan Şen’in forma için savaşacağı isimler olacak. Son Trabzonspor macerasında taraftarla yaşadığı polemikten dolayı gözyaşlarına engel olamayan Volkan Şen gözyaşları ile maçı yarıda bırakıp sahayı terk etmişti. Son vuruşlarında yaşadığı sorunlardan dolayı Fenerbahçe taraftarıyla da yıldızı barışmayan Volkan Şen’in yeteneklerini verimli kullanması için Ersun Yanal’a ekstra iş düşecek.

Hobocan, Sosa ve Volkan Şen transferleri ile kadrosunu güçlendiren Trabzonspor’da taraftarların tek isteği 50’nci yılda şampiyon olmak ve 33 yıllık özleme demek…

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