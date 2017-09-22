Facebook ve Amazon, Premier Lig için yarışmaya başladı!

Her geçen gün yaptıkları yatırımlarla hacimlerini daha da büyüten Facebook ve Amazon, Premier Lig yayın haklarını almak için rekabete hazırlanıyor

Manchester United CEO’su Ed Woodward, Guardian’a verdiği röportajda teknoloji firmalarının son yıllarda futbola gösterdiği ilgiye dikkat çekti. Woodward, her iki firmanın da ihaleye girerek Premier Lig’e yatırım yapacağından emin olduğunu kaydederken ayrıca Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için de çılgın bir teklif yapılacağının duyumlarını aldıklarını söyledi. “Bu şirketlerin ilgisi Premier Lig kulüplerinin bütçelerini artıracaktır. Premier Lig, yayın gelirlerinde halihazırda dünyanın en güçlü ligi. Artırılacak gelirler sayesinde Premier Lig’in her anlamda dünya lideri olacağını düşünüyorum. Facebook ve Amazon, Premier Lig rekabetiyle süreci hızlandıracak. Net rakam veremiyorum ama kulaklarınıza inanamayacağınızı söyleyebilirim!”

Manchester United ile ilgili verileri de değerlendiren Woodward, 76 bin kapasiteli stadyumunun da katkısıyla kulübün gelirleri diğer Premier Lig kulüpleriyle arayı açmış durumda. 2015-16 sezonunda 515 milyon paund olan United’ın gelirlerini Manchester City, 123 milyon paund eksikle takip ediyor.

Facebook, Facebook Watch adıyla bir TV platformu kurmayı planlarken Amazon ise e-ticaretin yanı sıra Prime adıyla online dizi ve sinema sektörüne ciddi biçimde yatırım yapıyor. Amazon’un spor içeriğini de bu platforma ekleyerek rakiplerine karşı üstünlük kurmaya çalıştığı belirtiliyor. Ancak rakibi Facebook, Amerikan Futbol Ligi MLS’le yaptığı 25 maçlık anlaşma sonucunda çoktan tecrübe edinmiş durumda. İki marka da henüz net bir açıklama yapmazken İngiliz basını hazırlanan tekliflerin detaylarını öğrenebilmek için birbiriyle yarışıyor. Premier Lig’in 2018-19 sezonu yayın hakları ihalesi 30 Aralık 2018 tarihine kadar yapılmış olacak.

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