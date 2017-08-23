Dünyaca ünlü spor yıldızlarının tıbbi kayıtlarını paylaşarak ünlenen Fancy Bears isimli hacker grubu, Dirk Kuyt, Carlos Tevez ve Gabriel Heinze için steroid kullandığı iddiasını ortaya attı

Güney Afrika’da düzenlenen 2010 Dünya Kupası’nın oynandığı dönemde Liverpool’daki efsane performansının ortasında olan Hollandalı yıldız, Fancy Bears isimli hacker grubunun iddiasına göre steroid içeren bir krem kullanıyordu. Rusya’da faaliyet gösterdikleri düşünülen hackerlar Kuyt’ın bu maddeyi bir cilt ilacından aldığını da açıklamasına ekledi. İddiaya göre Hollandalı futbolcu bu ilacı kullandığını (Dexamethasone) FIFA’nın dopingle ilgilenen birimine bildirdi ve kurumdan onay alındı, futbolcunun turnuvada oynaması için bir sakınca bulunmadı.

Grubun iddiaları Dirk Kuyt’ın yanında Carlos Tevez, Gabriel Heinze ve onlarla birlikte 25 futbolcuyu kapsıyor. Grup, 2010 yılında FIFA’nın yaptığı testlerin yeterli olmadığını, tüm bilgileri FIFA’nın kendi kaynaklarından doğruladıklarını da iddiaları arasına eklemiş durumda. Adı geçen futbolcuların bu sayede yaptırımdan muaf kaldığı iddialarının dayanakları arasında bulunuyor.

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