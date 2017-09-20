Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için futbol yorumcuları neler diyor?

Fenerbahçe mi Beşiktaş mı? Beraberlik iki takıma da fayda sağlar mı? Şenol Güneş istatistiklerini yükseltir mi? Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için futbol yorumcularının neler düşündüğünü derledik

Rıdvan Dilmen

“Fenerbahçe, Beşiktaş’a yenilirse şampiyonluk yarışından kopar”

“Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Fenerbahçe’nin mağlubiyetiyle sonuçlanırsa şampiyonluk yarışından kopar. İyi olan kazansın ama Fenerbahçe’nin kazanmasını isterim tabii ki. Ben hasta Fenerliyim ama objektif olmaya çalışıyorum. Beşiktaş’ın sadece Lyon maçına gitmedim onda da mağlup oldular, benim maça gitmem lazım. Ayağım iyidir. İnşallah Leipzig’i yener. Çok yüksek ihtimal de yenecektir.”

Mehmet Demirkol

“Fenerbahçe’ye Alanya oyunu yetmez”

“Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için normalin üzerinde bir sertlik ve erken faullerle topun oyunda az kalması normal olacaktır. Çünkü Aykut Kocaman, Oğuzhan ve Atiba’nın oyun kurmasına izin vermek istemeyecek. Caner’in top kullanmasına ve Quaresma’nın top almasına da… Ancak Beşiktaş’ın oyunu uçta bitirebileceğiniz bir oyun değil. Alper, Ozan ve Souza’dan kurulması muhtemel orta saha da topu iyi kullanıp oyunu demlendirebilecek bir yapı değil. Ancak kendi standartlarının üzerine çıkıp Valbuena ve Guilano’nun sık sık oyun kurmaya geri gelmesini engellemeleri gerekiyor.”

“Fenerbahçe analizi yaparsak, takım akınları kaynağında kesmek isteyecek. Aksi takdirde maçı ele almak zor olur. 2.5 savunmacıyla oynayan Beşiktaş’ı ceza sahası savunmasıyla durdurmak zor. Kocaman, muhtemelen Atiba ve Oğuzhan’a baskı yapacak. Burayı geçtiklerindeyse çizgiye basarak oynayan Caner ve Quaresma’yı göbeğe yönlendirmek isteyecek. Eğer geride oyunu kabul edip, Quaresma’yı ikili sıkıştırmaya alıp, Caner ve Babel’i orta sahadan sonra sıkıştırma yoluna gidilirse Valbuena ve Guiliano’nun kaleden çok uzaklaşması gerekir. Ki bu avantajı kullanamamanın ötesinde kendi sahanda el bombasıyla dolaşmak anlamına gelir. Zira Fenerbahçe’nin Lens sonrası kontraya yatkın bir takım olmadığı da gerçek. Beşiktaş masaya çok kuvvetli bir dolu silahla oturuyor. Fenerbahçe maçı kazanmak istiyorsa masayı devirmesi gerek.”

“Aykut Kocaman’ın derbi için çalışması gereken çok şey, yapması gereken çok seçim var. Şenol Güneş ise bugün tatile çıksa Beşiktaş’ın oyunu üç aşağı beş yukarı aynı şekilde yürür. Ancak bu bir derbi. Ve derbide psikoloji her şeydir. İlk bakışta sorunlarını halledemeden sezona girmiş ve henüz oyununu oturtamamış, geçen seneki ideal savunmasını bu maçta kullanamayacak Fenerbahçe’nin son haline ulaşmış ezeli rakibiyle bu kadar erken karşılaşması bir dezavantaj olarak görülebilir. Salt saha gerçekleri açısından da öyledir. Ancak avantajlı yönleri de vardır. Çünkü motivasyon herkes için sonsuzdur. Maç bitene kadar taraftar size sırtını dönmez.”

“Herhangi bir rakiple karşılaşıyor olsanız, onlar için galibiyet büyük bir zaferdir ama ezeli rakip için durum farklıdır. Galibiyet genel güç dengesi açısından sıradanken, mağlubiyet büyük bir hezimet olarak algılanır. Rakip oyuncular bundan etkilenir. Bunun gibi bir dolu psikolojik sebeple aslında Fenerbahçe’nin avantajları var. Öte yandan Fenerbahçe açısından Alanya galibiyeti büyük bir moral olmakla birlikte bu oyunun Beşiktaş karşısında yeteceği sanrısına kapılmak da felaket olur.”

İskender Günen

“Derbinin kaderini orta saha oyuncuları belirleyecek”

“Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için Beşiktaş, Fenerbahçe’ye göre bir adım önde. Fakat ev sahibi Fenerbahçe’de taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor. Bu maçta Valbuena, Isla ve Janssen’in gösterecekleri performans, sonuç için önemli. Fenerbahçe’nin en büyük dezavantajı ise kolay gol yeme hastalığı. Beşiktaş’ı rakibine göre daha farklı kılan ise oturmuş sistemleri… Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için sonucu orta alandaki oyuncuların göstereceği performans belirleyecektir.”

“Galatasaray, oyunu rakip alanda oynamaya çalışan bir takım… Arzulu, istekli bir görüntüleri var. Elindeki oyuncu kadrosu da böyle bir oyuna uygun. Mariano sağ kenarı çok kullanan, ofansif anlamda büyük katkılar yapan bir isim. Fernando ise orta alanın olmazsa olmazı. Pozisyon bilgisi yüksek bir isim. Yani iki oyuncunun da takıma katkıları çok fazla. Bu iki oyuncudan birinin yokluğunda ise oyunda birtakım sorunların çıkacağı da bir gerçek. Gomis şu an attığı goller ve oynadığı oyunla takımın lideri. İştahlı, arzulu ve ceza alanında topla buluştuğunda etkili vuruşları olan bir isim. Yokluğunda golü mumla ararlar… Gol yollarında geçen yılki sorunlar baş gösterir.”

Uğur Meleke

“Güneş, sırası gelince Medel’i kullandı, mükemmel oynadı. Negredo da 20’şer dakika aldığı Porto ve konya önünde gayet iyiydi. Sırası gelecek onun da.”

“Fenerbahçe, maç başı yüzde 59 topla oynamış, ortalama 15 şut atmış. Beşiktaş ve Galatasaray’la hemen hemen aynı. Ama kalelerine gelen her top gol olduğu, Gomis veya Cenk’e de sahip olmadıklarından ligde geriye düşmüşler. Alanya önünde nihayet kalede bir kaleci, en uçta da sağlıklı/istekli bir santrforla oynadılar. Bence gözle görülür gelişim var.”

“Beşiktaş performans istikrarı, telepatik uyumu, kulübe kalitesi ve kazanma alışkanlığıyla Fenerbahçe’nin çok önünde. Fenerbahçe’ninse bu galibiyete çok ihtiyacı var, sezon kurtarıcı bir gün adeta onlar için. Maçın Kadıköy’de oynanması, Beşiktaş’ın 72 saat sonraki Leipzig maçını düşünmek zorunda olması gibi faktörler var; Fenerbahçe’nin lehine. Şanslar eşit.”

Uğur Vardan

“Malum futbol sonuç oyunu ve şu ana kadar alınan sonuçlar, Güneş’in büyük ölçüde geçen sezonki kadroyu korumasının doğru bir tercih olduğunu gösteriyor. Derbide tekrar Tosic’e dönmesi muhtemel ama ben Medel’in maç eksikliğini giderdikten sonra deneyimiyle bu kadroda kendine yer bulacağı kanısındayım.”,

“Fenerbahçe, son dakikada gelen transferler dolayısıyla gerçek iskeletini ‘henüz’ bulmaktan uzak bir görüntü içinde. Mesele taşlar yerine oturana kadar en az kayıpla süreci tamamlamak. Bu açıdan da mesela Beşiktaş derbisini hasarsız şekilde atlatmak önemli.”

“Önümüzdeki tabloda doğruları arayan bir Fenerbahçe ve oturmuş bir Beşiktaş var. Lakin derbiler, malum böylesi ön kabullerin genellikle rafa kaldırıldığı randevulardır. Fenerbahçe kaybederse puan farkı 8’e çıkacak, 6 hafta sonunda büyük bir derdin içine sürüklenecek. Beşiktaş’ın kaybetse bile en azından puan cetvelindeki yeri itibariyle büyük bir felakete dönüşmeyecek. Kâğıt üstünde Beşiktaş favori görünüyor, Fenerbahçe tarihsel geleneği itibariyle derbileri farklı oynar; bense beraberlik diyorum.”

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