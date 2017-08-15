Fenerbahçe analizi: Diyagonal paslar, Giuliano, ofansif orta saha

Fenerbahçe analizi: Spor Toto Süper Lig’de ilk maçında Göztepe ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe’yi enine boyuna masaya yatırdık!

Gelenler-Gidenler

Geçen sezonki başarısızlığı unutturmak için transfer piyasasına hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Giuliano, Carlos Kameni, Soldado, Mauricio İsla ve“Fenerbahçe’ye gideceğim” diyerek ısrarcı olan Mehmet Ekici, kadrosuna kattı. Özellikle Valbuna ve Giuliano ile yıllardır süre gelen ofansif orta saha sorununu çözmüş gibi gözüken Fenerbahçe, bu transferlere toplam 18 milyon euro harcadı. Fenerbahçe analizi için bir diğer başlık da takımdan ayrılan oyuncular. FFP’den dolayı harcamalarını kısması gereken sarı-lacivertliler bu transferlere kaynak yaratmak için bazı isimleri elden çıkarmak durumunda kaldı. Sevilla’ya transfer olan Simon Kjaer, bu isimlerden en önemlisiydi. Takımdan ayrılan diğer isimler ise; Emenike, Stoch, Hakan Çinemre ve Volkan Şen oldu.

Takım Şablonu

Başarısız geçen sezon doğal olarak teknik direktör değişikliği anlamına geliyordu. Fenerbahçe taraftarını tekrar stada döndürebilecek bir isim gerekliydi ve o isimle anlaşıldı: Aykut Kocaman. Aykut Kocaman takımları karakteristik olarak topu ayağında tutup, yavaş tempoyla oyun kurarak rakibin üzerinde etkili olmaya çalışır. Takımın ilk Kocaman dönemine göre farkı ise, önde baskıyı daha fazla düşünmesi ve hücuma daha kalabalık çıkmaya çalışması. Ancak, hücumda bu kalabalığı yönlendirecek bir ismin eksikliği göze çarptı. Valbuena, oyunun merkezinde oyunu yönlendirecek bir ismin bulunmaması sebebiyle soldan sık sık merkeze kaydı. Bu durum Fenerbahçe’nin hücum opsiyonlarını çoğaltsa da, sol tarafta İsmail’in üzerine ağır bir yük bindirdi. Giuliano’nun gelişiyle merkezdeki hücum yönlendiricisi eksikliği kapanırsa, merkeze kat etmeyi seven Valbuena ile birlikte oyunun orta alanında etkili bir Fenerbahçe görebiliriz.

Son yıllarda Spor Toto Süper Lig’de şampiyon olan takımlara baktığımızda hücumcu beklere sahip olduklarını görüyoruz. Geçen sene Şener ve Hasan Ali, çizgiye pek sık inmiyorlardı. Göztepe maçında ise İsla’nın sık sık çizgiye indiğini gördük. Valbuena’nın oyun yönünü değiştirerek İsla’ya attığı diagonal paslar epey etkili oldu. Bu hücum şeklini önümüzdeki maçlarda daha sık izleyebiliriz. İsmail de maçın başında asist yaptı ve Valbuena’nın merkeze kat ettiği anlarda ilerde bulunmaya çalıştı.

Valbuena, Giuliano ve Mehmet Ekici, Fenerbahçe’nin hücumunu yönlendiren isimler olmalı. Eğer bu üçlü birlikte oynarsa, iyi bir bitiriciyle set hücumunda etkili bir Fenerbahçe izlemek mümkün. Ancak, iyi bir bitirici şart. Robin van Persie, fizik olarak geçen seneden farklı değil, Fernandao ise kampa kilolu geldi ve fazla kilolarını vermesi gerekiyor. Yeni transfer Soldado, gerçek bir çerçeve golcüsüydü zirve dönemlerinde ama o da sakatlılardan çok çekti. Soldado Türkiye’de sağlıklı kalmayı başarabilirse, Fenerbahçe’nin geçen senelere göre ikinci ve üçüncü bölgede çok daha verimli olacağı aşikar. Tek sorun, bölgeler arası geçişlerin yeterince hızlı olmaması.

Savunmada ise orta saha oyuncularının ilerde yaptığı pres son derece önemli. Aykut Kocaman’ın savunma sistemi, rakip takıma geriden oyun kurdurmama üzerine kurulu. İş stoperlere kaldığındaysa, her şey için geç olabilir zira, Kjaer kaybı ciddi şekilde hissediliyor. Roman Neustader’in performansı yönetimi stoper transferinde acele etmeye teşvik etmiş olmalı.

Yazı Cengiz Uygur

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