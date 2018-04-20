Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi Avrupa Manşetlerinde

Futbolculuğunda Leverkusen, Bayern Münih ve Chelsea orta sahasına liderlik yapan Alman panzeri, birlikte forma giydiği ve karşılıklı oynadığı oyunculardan sizler için bir 11 yaptı OLIVER KAHN Kendi döneminde dünyanın...

Mo Salah, Premier Lig’e önceki macerasından çok farklı döndü! Salah kırmızılıların Coutinho’yu aramaması için büyük bir çaba sarf ediyor ve gösterdiği bu çaba, onu The Kop’un yeni idolü yaptı...