Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi Avrupa Manşetlerinde

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Bild: “Kaotik derbi”
Portekiz basınında A Bola gazetesi “Kaotik derbi. Fenerbahçe taraftarları çakmak, para ve anahtarlık fırlattı. Şenol Güneş yaralandı. Çok kötü manzaralar.”
A Bola: “İstanbul derbisinde Şenol Güneş yaralandı“
“Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş yaralandı. Quaresma ve Pepe’nin arkadaşları güvenlik ihlalleri nedeniyle sahadan ayrıldı” haberiyle okuyucularına üzücü olayları aktardı.
Marca
İspanyol Marca da Beşiktaşlı futbolcu Pepe’nin, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördüğünü belirttiği haberde Fenerbahçe tribünlerinden atılan bir cisim nedeniyle Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in hastaneye kaldırılmasıyla maçın tatil edildiğini yazdı.
BBC: “Beşiktaş teknik direktörü yaralandı, maç yarıda kaldı”
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 65’inci dakikasında durdu ve olaylar nedeniyle tatil edildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş kalabalık arasında başına gelen bir nesne sonucunda yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Mirror: “İstanbul derbisi şiddete dönüştü”
İngiliz basınında Mirror gazetesi ise Şenol Güneş’in yaralanması sonrasında çıkan olayların ardından hakemin soyunma odasına gittiğini ve sonrasında derbiyi tatil ettiğini, İstanbul derbisinin şiddete dönüştüğünü yazdı.
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