Fenerbahçe-Beşiktaş maçında ne olacak? Kurallar ne diyor?

Bugün oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında prosedür gereği bazı zorunluluklar yerine getirilecek

19 Nisan 2018 tarihinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında tatil edilen derbinin yankıları devam ediyor. Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan saha olayları nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen karşılaşmanın bugün saat 20:30’da oynatılmasına karar verilmişti. Peki bugün Beşiktaş maça çıkmazsa ne olacak?

Kurallar ne diyor?

1- Maçın başlamasına 1 saat kala esame listelerinin hakem Mete Kalkavan’a ulaşması gerekiyor. Listeler gelirse hakem, talimatlara uyulup uyulmadığını kontrol edecek.

2- Beşiktaş esame listesini göndermezse hakem, sahaya çıkmadan maça dair kararını verebilir. Talimatlara göre Kalkavan, Beşiktaş’ın sahaya çıkmadığına hükmedip karşılaşmayı tatil ettiğini rapor edecek.

3- Hakemin bu kararı vermesi halinde Fenerbahçelilerin de ısınmak için sahaya çıkmasına gerek kalmayacak.

Beşiktaş’ı bekleyen cezalar

1- Talimatlara göre Beşiktaş, maça çıkmadığı için 3-0 hükmen mağlup sayılacak ve kupadan elenecek. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor’la karşılaşacak.

2- TFF’nin Beşiktaş’ı maça çıkmaması sebebiyle 2 yıla kadar turnuvadan men etme hakkı doğacak.

3- Siyah beyazlılar, bu sezon Türkiye Kupası’ndan kazandığı tüm gelirleri kaybedecek.

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