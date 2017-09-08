Fenerbahçe’de transfer sezonunun son gün sürprizi Vincent Janssen!

Tecrübesiz Ahmethan Köse ve sakat Robin Van Persie’den dolayı Soldado transferini yapan yönetim bununla da yetinmeyip Vincent Janssen’i kiraladı!

15 Haziran 1994 doğumlu Vincent Janssen, Hollandalı bir ailenin çocuğu olarak Heesch bölgesinde dünyaya geldi. Futbola merakı küçük yaşlarda başlayan Vincent, henüz 6 yaşında SV TOP ile Junior takımda antrenmanlara başladı. Burada gelişimini tamamladıktan sonra 2006 yılında Nec’in genç takımına transfer edildi.

Kendi yaş gruplarından sivrilmeyi başaran Hollandalı Feyenoord’un dikkatini çekti. 2009 yılında Feyenoord ile anlaştı ve U-17 takımında forma giymeye başladı. Feyenoord’la A takıma çıkamadan Almere City’e bonservissiz olarak gönderildi. Almere’de kendini gösterme fırsatını yakaladı. Çıktığı 74 müsabakada 32 gol 12 asistlik performans sergiledi. Temmuz 2015’te bu sefer başka bir Eredevise ekibi AZ Alkmaar’a transfer oldu. 1 sezon kaldığı kulüpte 49 maça çıkıp 32 gol 7 asist üreterek gol kralı oldu ve dev takımların ilgisini çekti. Premier Lig’den birçok teklif alan Vincent Janssen Tottenham’ın teklifini daha cazip buldu ve kendisini Londra kulübüne bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Tottenham’la yalnızca 1 lig maçında 90 dakika oynayabildi. Forvette takım arkadaşı Harry Kane’in gölgesinde kalarak yedek kulübesinin yolunu tuttu. Vincent Janssen Tottenham’da rotasyon oyuncusu olarak geçirdiği sezonu 39 maçta 6 gol 4 asist ile tamamladı. 39 maçta aldığı süre ise yalnızca 1351 dakika oldu.

Vincent Janssen & Oyun yapısı

Vincent oyun içinde topu alıp adam geçerek sonuca gitmekten çok fiziksel gücünü kullanıp tek vuruşla sonuca giden bir forvet. Fiziğiyle ceza sahası etrafında top saklarken çokça faul alabiliyor. Bileklerine hakim ve sert vuruşlar çıkarabilen Vincent Janssen, 4-4-2 sisteminde partneri ile iyi bir uyum yakalayabilir. 4-2-3-1 sisteminde Fenerbahçe’nin kanatlardan etkili gelemediğini düşünürsek 4-4-1-1 ya da 4-4-2’de daha verimli olabileceğini söyleyebiliriz.

En etkili olduğu oyun sistemi; arkasında oynayan 10 numaranın etkili servisler ve kilit paslar attığı oyun sistemi olacaktır. Alkmaar’da Henriksen, Tottenham’da Delle Alli bunları çok iyi yapan oyunculardı. Fenerbahçe’de Janssen’in tek forvet oynadığında Giuliano’yla, çift forvet oynadığında Soldado’yla yakalayacağı uyum büyük önem taşıyor.

Yazı Burak Özgül

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