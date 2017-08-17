Fenerbahçe’nin play-off serüveni bu akşam Vardar’la başlıyor

UEFA Avrupa Ligi 3’üncü ön eleme turunda Sturm Graz’ı eleyen Fenerbahçe, play-off turunda Vardar Skopje ile karşılaşıyor. Maç bugün saat 21.00’da başlayacak

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin play-off serüveni Makedonya temsilcisi Vardar devam edecek. Sarı-lacivertlilerde Giuliano, Mehmet Ekici ve Salih Uçan 20 kişilik maç kadrosuna alınmadı. Mehmet Ekici ve Salih, sakatlık sebebiyle kadroya giremezken; Giuliano ise Zenit ile UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele ettiği için kafilede yer alamadı. Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe’nin turu geçip gruplara kalması halinde turnuvada boy gösterebilecek. Maç öncesi temsilcimizin ilk 11’inde forvet belirsizliği var. Lisansı çıkartılan ve UEFA listesine dahil edilen Roberto Soldado’nun maça başlayabileceği konuşuluyor. Ligin ilk maçında kötü bir performans ortaya koyan Robin van Persie’nin yerine İspanyol yıldız oynayabilir. Soldado’nun takımla sadece 1 antrenmana çıkması, 32 yaşındaki futbolcunun tek handikapı. Genç santrafor Ahmethan da maçta forma giyebilecek isimler arasında. Bu belirsizliğin maç saatine kadar çözülmesi beklenmiyor.

Vardar’da kaos

Fenerbahçe’nin play-off serüveni için rakibi Vardar ise çalkantılı bir dönem geçiriyor. En iyi oyuncuları olarak gösterilen forvet Jonathan Balotelli’yi Katar’a satan Makedon ekibi, teknik direktör değişikliği de yaşıyor. Teknik direktör Goce Sedloski, ligde alınan Shkendija yenilgisi sonrası istifa ederken, takımın yeni hocası Cedomir Janovski oldu. Janovski maç öncesi basın toplantısında takımda önemli değişikliklere gitmeyeceğini ve sistemi koruyacağını söylemişti. Bunlara ek olarak, takımın sahibi Sergey Samsonenko taraftarın kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle kulübü satmak istediğini açıklamıştı.

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