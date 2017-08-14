Fenerbahçe’nin rakibi Vardar Skopje FFT masasında!

UEFA Avrupa Ligi’nde perşembe günü oynanacak Vardar Skopje maçı öncesi Fenerbahçe’nin rakibini inceledik.

Vardar Skopje kulübü Makedonya’nın başkenti Üsküp’te faaliyet göstermekte. Kulübün 1947’lere dayanan bir geçmişi bulunuyor ve kırmızı-siyah renkli formalarıyla maçlarını 33 bin 500 kişilik Philip II Arena’da oynuyorlar. Bölgenin başarılı takımlarından birine sahip olan kulübün Yugoslavya döneminden ve yakın tarihten birçok kupası bulunuyor. 1992-93 sezonunda kurulan Makedonya Prva Liga’nın (1. Lig) en çok şampiyon olan takımı. Ancak yine bölgenin takımlarından farklı olmayarak yaklaşık 10 milyon euro’luk bir bütçeyle hareket ediyorlar.

Takımda bulunan futbolcuların uluslar arası arenada bir geçmişi yok. 43 yaşındaki teknik direktör Goce Sedloski’nin durumu da öğrencilerinden farklı değil. Ayrıca takımın en değerli futbolcularından biri olarak gösterilen Brezilyalı forvet Jonathan Boareto Balotelli, bugün itibarıyla Al-Gharafa’ya (Katar) transfer oldu. Taraftar bunun için Fenerbahçe maçında kulübü protesto etmeye hazırlanıyor. Jonathan geçtiğimiz sezon 12 gol atıp 5 de asist yapmıştı.

Geçtiğimiz sezonun şampiyon ekibi UEFA Avrupa Ligi’ne Şampiyonlar Ligi 3’üncü ön eleme turunda Kopenhag’a elenerek geldi. Ancak takımın 2’nci ön eleme turunda Malmö’yü elediğini unutmamak gerekiyor.

17 Ağustos’ta oynanacak maçın rövanşı içinse 24 Ağustos tarihi beklenecek. İlk maç için bilet fiyatlarını 30-50 euro arasında belirleyen Vardar Skopje yetkilileri, ülkedeki Türklerin tepki göstermesi üzerine fiyatları 5 euro’da sabitledi. Haber Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinden de duyuruldu.

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