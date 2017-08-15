Fenerbahçe’nin yeni transferi Giuliano hakkında bilinmeyenleri derledik

Aykut Kocaman’ın oyun sistemine uyum sağlayabilir mi? Daha önceki kulüplerinde neler yaptı? Hangi özellikleri değerlendirilmeli? Fenerbahçe’nin yeni transferi Giuliano için soruları cevapladık

Fenerbahçe’nin ofansif orta saha sorunu herkesin malumu. Artık taraftarları Twitter üzerinden kampanya yapma seviyesine getiren bu problemi çözmek adına Giuliano takıma getirildi. Giuliano, Brezilya milli takımının Neymar’ı da içeren son kadrosunda yer aldı ve milli takımla 9 maça çıktı. 27 yaşındaki oyuncu, daha önce İnternacional, Dnipro, Gremio ve Zenit formalarını giydi. Geçen sezon Zenit’te Rusya Ligi gibi kısır bir ligde 8 gol ve 7 asist ile mücadele etti. Geçen sezon başında Zenit’in teknik direktörü olan, çiçeği burnunda Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna Ligi’nden de tanıdığı futbolcuyu Zenit’e getirmişti.

8 maçta 8 gol 6 asist!

Brezilyalı oyuncu, topla dikine gitmeyi seviyor, topu çok iyi sürüyor ve bunu yaparken etrafında olup bitenleri de fark ediyor. Pas yüzdesi oldukça yüksek. Fenerbahçe’nin topu ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçirirken yaşadığı sorunlara ilaç olabilecek bir futbolcu. Geçen sezonu hayal kırıklığıyla tamamlayan Zenit’in iyi sezon geçiren tek oyuncusuydu belki de. Yerine River Plate’den Sebastian Driussi transfer edilince kulüpten ayrılmak zorunda kaldı. Özellikle, UEFA Avrupa Ligi’nde 8 maçta 8 gol 6 asist yapması çok konuşuldu. Bu sebeple, sarı-lacivertlilerin formda bir futbolcuyla anlaştığını söylemek de yanlış olmaz. İnternacional ile 2010’da Libertadores şampiyonluğu kazandı ve bu maçların neredeyse hepsinde forma giydi. Stres seviyesi yüksek maçlarda sorun yaşaması da pek muhtemel değil. Fizik kalitesi de yüksek bir futbolcu. Kolay kolay kendini yere bırakmıyor ve epey kuvvetli.

Valbuena, Giuliano ile yükselebilir

Eğer Aykut Kocaman’ın sistemine uyum sağlayabilirse, ilerde pres yapmaya da alışabilirse; Fenerbahçe’de çok faydalı olabilir. Oyunun tıkandığı anlarda kilidi çözebilecek bir oyuncunun eksikliğini yıllardır çekiyor sarı-lacivertliler. Diego gibi başarısız bir denemenin ardından o bölgede Alper Potuk denenmiş, ancak o da oyunun tıkandığı anlarda devreye girmeyi başaramamıştı. Giuliano bu işi çok güzel yapabilir. Takımda Valbuena’ya yaratıcılık anlamında ayak uydurabilecek bir isme de ihtiyaç vardı, hem Fenerbahçe hem de Valbuena için. Giuliano bu soruna da merhem olabilecekmiş gibi görünüyor.

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