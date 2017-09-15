FIFA dünya sıralaması açıklandı; İran’ın gerisinde, Hollanda’nın önündeyiz!

FIFA’nın resmi sitesinde açıklanan FIFA dünya sıralaması sonuçlarına göre, geçen ay 33’üncü sıradaki yerimizden 6 basamak birden yükselerek bu ay 27’nci sırada kendimize yer bulduk

Ağustos ayında 779 puanla 33’üncü sırada yer alan milliler, Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Ukrayna ve Hırvatistan’la karşı karşıya geldi. Ukrayna karşısında alınan mağlubiyet umutlarımızı tüketse de sürpriz Hırvatistan galibiyeti umutsuzluğun yerini matematik hesaplarına bıraktı. Bu sonuçlarla beraber açıklanan Eylül ayı FIFA dünya sıralaması değerlendirmesinde 842 puanla 27’nci sıraya yükseldi.

Grupta diğer ekipler kaçıncı sırada?

2018 Rusya Dünya Kupası elemeleri I Grubu’ndaki rakiplerimizden Hırvatistan 18’inci sırada, İzlanda 22, Ukrayna 24, Finlandiya 87, Kosova 184’üncü sırada yer aldı.

Finlandiya geçen ay 110’uncu sırada yer aldığı sıralamada 23 basamak birden yükselme başarısı sağlayarak grupta en büyük çıkış yapan takım oldu.

Türkiye hangi takımları geçti hangi takımları geride bıraktı?

27’nci sıradaki A millilerimiz İran, Kuzey İrlanda ve Kosta Rika gibi takımların gerisinde kalırken; ABD, Hollanda ve Sırbistan’ın önünde yer alıyor.

İlk 10 sıra

1- Almanya

2- Brezilya

3- Portekiz

4- Arjantin

5- Belçika

6- Polonya

7- İsviçre

8- Fransa

9- Şili

10- Kolombiya

Puanı olmayan ülkeler

FIFA dünya sıralaması listesinde henüz puanla tanışamayan 6 ülke bulunuyor. Bu ülkeler; Bahamalar, Eritre, Somali, Tonga, Anguilla ve Cebelitarık…

Ekim ayı Milli takvim

2018 Rusya Dünya Kupası Elemeleri’nde 6 Ekim 2017 Cuma saat 21:45’te İzlanda ile evimizde karşı karşıya geleceğiz. 9 Ekim 2017 Pazartesi saat 21:45’te Türkiye Milli Takımı, Finlandiya karşısında 3 puan mücadelesi verecek.

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