FIFA milli takımlar sıralaması açıklandı!

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Her ay düzenli olarak açıklanan FIFA milli takımlar sıralamasında ilk 7 sırada değişim gözlemlenmedi. En büyük sıçramayı ise 21 basamak yükselen Azerbaycan yaparken, en sert düşüşü 18 basamak birden düşen Guayana yaptı. Türkiye Milli Takımı geçen seneye göre 1 basamak gerileyerek kendisine 38’inci sırada yer bulabildi.
1- Almanya
2– Brezilya
3– Belçika
4– Portekiz
5– Arjantin
6– İsviçre
7– Fransa
8- Polonya
9– Şili
10– İspanya
11– Peru
12– Danimarka
13- İngiltere
14– Uruguay
15– Meksika
16– Kolombiya
17– Hollanda
18– Galler
19- İtalya
20– Hırvatistan
21– Tunus
22– İzlanda
23– Kosta Rika
24– İsveç
25– Amerika
26– Avusturya
27– Senegal
28– Slovakya
29– Kuzey İrlanda
30– Romanya
31– İrlanda Cumhuriyeti
32– Paraguay
33– Venezuella
34– Sırbistan
35– Ukrayna
36– Avustralya
37– İran
38– TÜRKİYE
39– Demokratik Kongo
40– Bosna Hersek
41– Fas
42– İskoçya
43– Karadağ
44– Yunanistan
45– Mısır
46– Çek Cumhuriyeti
47– Gana
48– Nijerya
49– Bulgaristan
50– Macaristan
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