FIFA milli takımlar sıralaması açıklandı!

Açıklanan FIFA milli takımlar sıralaması listesinde 1 basamak daha geriledik!

Her ay düzenli olarak açıklanan FIFA milli takımlar sıralamasında ilk 7 sırada değişim gözlemlenmedi. En büyük sıçramayı ise 21 basamak yükselen Azerbaycan yaparken, en sert düşüşü 18 basamak birden düşen Guayana yaptı. Türkiye Milli Takımı geçen seneye göre 1 basamak gerileyerek kendisine 38’inci sırada yer bulabildi.

Ülke Sıralaması ilk 50

1- Almanya

2– Brezilya

3– Belçika

4– Portekiz

5– Arjantin

6– İsviçre

7– Fransa

8- Polonya

9– Şili

10– İspanya

11– Peru

12– Danimarka

13- İngiltere

14– Uruguay

15– Meksika

16– Kolombiya

17– Hollanda

18– Galler

19- İtalya

20– Hırvatistan

21– Tunus

22– İzlanda

23– Kosta Rika

24– İsveç

25– Amerika

26– Avusturya

27– Senegal

28– Slovakya

29– Kuzey İrlanda

30– Romanya

31– İrlanda Cumhuriyeti

32– Paraguay

33– Venezuella

34– Sırbistan

35– Ukrayna

36– Avustralya

37– İran

38– TÜRKİYE

39– Demokratik Kongo

40– Bosna Hersek

41– Fas

42– İskoçya

43– Karadağ

44– Yunanistan

45– Mısır

46– Çek Cumhuriyeti

47– Gana

48– Nijerya

49– Bulgaristan

50– Macaristan

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