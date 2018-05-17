Final duman altı oldu

UEFA Avrupa Ligi finalinde Marsilya taraftarı meşalelerle geceyi adeta aydınlattı! Dumanları saymazsak tabii…

UEFA Avrupa Ligi’nde Marsilya ile Atletico Madrid arasında oynanan final karşılaşmasına sahaya atılan meşaleler damga vurdu.

Karşılaşma öncesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından saha dışından meşaleler atıldı. Bu meşalelerin paraşüte bağlanarak atılması dikkat çekti. Benzer bir olay daha önce Fenerbahçe’nin başına gelmiş ve sarı-lacivertli ekip seyircisiz oynama cezası almıştı.

Görevliler meşaleleri temizledikten sonra bu kez de tribündeki Marsilyalı seyirciler yüzlerce meşaleyi yakıp sahaya atmaya başladı. Maçın ilk düdüğüne kadar bir kez daha meşaleler toplansa da etrafı büyük bir duman kapladı. Hakem yine de maçı durdurmadı ve ilk dakikalar yoğun duman altında devam etti.

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