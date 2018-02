Firmino: “Kendimi ayrıcalıklı hissediyorum”

Premier Lig’de oynadıkları Swensea maçının ardından Firmino için övgüler yağdıran Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp’a futbolcusundan karşılık geldi

Swansea maçında takımının aldığı 5-0’lık üstünlükten sonra futbolcularını öven Klopp, Firmino için ayrıca konuşmuştu. “Salah, dünya standartlarında bir futbolcu ama her gün değil. Mane, dünya standartlarında bir futbolcu, ama her gün değil. Firmino ise hemen hemen her gün dünya standartlarında bir futbolcu.”

Firmono’yu anlatmaya devam eden teknik direktörü “Kendimi çok mutlu ve rahat hissediyorum, oyuncularım onlara verdiğim taktikleri sahada aynen yerine getirdiler. Roberto bu sezon kendini çok geliştirdi. Onun adına gerçekten çok mutluyum, kariyerindeki en iyi sezonunu geçiriyor” diye konuşmuştu.

26 yaşındaki Roberto Firmino bu sezon 27 maça çıktı. Bu maçlarda 16 gol atarken, 8 de asist yapma başarısı gösterdi ve takımının önemli bir silahı haline geldi. Takım arkadaşları Mohamed Salah ve Sadio Mane ile güçlerini birleştiren Firmino Liverpool’un eğlenceli olduğu kadar tehlikeli hücum gücünün önemli bir parçası. Hocasının söyledikleri hakkında ne düşündüğü sorulan Brezilyalı hücum oyuncusu soruya şu şekilde cevap verdi:

“Benim için söylediklerini duyduktan sonra kendimle gurur duydum. Bana öğrettiklerinden ve hakkımda söylediklerinden dolayı kendisine minnettarım. Kendimi çok ayrıcalıklı hissediyorum. Sosyal medyada ve haber bültenlerinde hakkımda yazılanlar için de ayrıca teşekkür ederim. Ancak bunun konsantrasyonumu bozmasını istemiyorum. Kendimi hep daha iyisini yapmak için şartlıyorum. Kendimden hep daha fazlasını istediğim için kesinlikle tatmin olmuyorum.”

