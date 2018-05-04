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FourFourTwo Mayıs sayısı Dergilik’te!

By on 4 Mayıs 2018
fourfourtwo-mayıs-sayısı-dergilik’te

FourFourTwo Mayıs sayısı, dopdolu içeriğiyle Dergilik’te sizleri bekliyor

Kapak konumuz da olan Dünya Kupası’nın ikonları ile efsaneleri anıp; Robben, Ronaldo Nazario, Mkhitaryan ve Donovan röportajlarıyla onları daha da yakından tanıyacaksınız. Uzun yıllardır Arsenal’in dümenindeki isim olan Arsene Wenger ve Barcelona’nın La Masia çıkışlı efsanesi Iniesta’nın hikayelerini okurken uzaklara dalacaksınız. Alexis Sanchez’in hayat hikayesi, Dudek’in hayatını değiştiren maçları, Benim 11’im ve daha fazlası bu ay sizlerle…

fourfourtwo-mayıs-sayısı-dergilik’te

Dünya Kupası İkonları

 

fourfourtwo-mayıs-sayısı-dergilik’te

Iniesta’nın Barcelona kariyeri ve hikayesi

 

fourfourtwo-mayıs-sayısı-dergilik’te

Arsene Wenger’in 22 yıllık hikayesi bitiyor

 

fourfourtwo-mayıs-sayısı-dergilikte

O da adının doğru yazılmamasından muzdarip: Henrikh Mkhitaryan

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