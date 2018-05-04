FourFourTwo Mayıs sayısı Dergilik’te!

FourFourTwo Mayıs sayısı, dopdolu içeriğiyle Dergilik’te sizleri bekliyor

Kapak konumuz da olan Dünya Kupası’nın ikonları ile efsaneleri anıp; Robben, Ronaldo Nazario, Mkhitaryan ve Donovan röportajlarıyla onları daha da yakından tanıyacaksınız. Uzun yıllardır Arsenal’in dümenindeki isim olan Arsene Wenger ve Barcelona’nın La Masia çıkışlı efsanesi Iniesta’nın hikayelerini okurken uzaklara dalacaksınız. Alexis Sanchez’in hayat hikayesi, Dudek’in hayatını değiştiren maçları, Benim 11’im ve daha fazlası bu ay sizlerle…

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