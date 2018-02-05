FourFourTwo Şubat sayısı Dergilik’te!

FourFourTwo Şubat sayısı 90’lar futbolu konseptiyle Dergilik’teki yerini aldı!

Futbol figürlerinden sokaklarda futbol oynadığımız top markalarına; tarihe geçen maçlardan dönemin popüler televizyon programlarına kadar 90’lı yıllara dair özlediğimiz her şeyi 90 maddede, FourFourTwo Şubat sayısında andık

1970’lerde Johan Cruyff önderliğindeki Ajax, belki de en iyisiydi. Ancak Amsterdam ekibi, 90’ların başındaki altın jenerasyonu ile bir kez daha Avrupa’yı fethetti!

Şanssız bir Juve yıldızı, yıldız olmayan bir Alman, La Liga’nın en iyi savunmacılarından biri ve Johan Cruyff’un öğrencisi… Premier Lig’in en başarılı teknik direktörlerinin futbolculuk günlerini araştırdık

Söz konusu futbol olduğunda herkesin peşinden sürüklenip futbolu sevmesine vesile olan isimler vardır. Elbette seçenekler fazla, ancak bazılarının arkasından yürüyen kitle çok daha büyük! 90’ların futbol ikonlarını yazdık

Ayrıca, 90’lara damga vuran fotoğraflar, hafızalarınızı zorlayacağınız Quiz bölümü, Gabriel Paulista röportajı, Hayatımı Değiştiren Maçlar’da Robbie Fowler, Harika Gol’de Michael Owen, Benim 11’imde Tino Asprilla ve çok daha fazlası FourFourTwo Şubat sayısında!

Yorumlar

yorumlar