FourFourTwo’nun yeni sayısı bayilerde ve Turkcell Dergilik’te!

Futbolu Sevenlerin Dergisi FourFourTwo’nun yeni sayısı futbolseverin her sayfasını heyecanla okuyacağı dolu dolu içeriğiyle bayilerde ve Turkcell Dergilik‘te!

Okuyucularını Güzel Oyun’la karşılayan FourFourTwo, futbola dair en güzel fotoğrafların hikayeleriyle iç sayfalara davet ediyor; Yakın Markaj’da gelmiş geçmiş en yetenekli Türk futbolcular arasında sayılan Fatih Tekke, bugüne kadar hiç karşılık vermediği soruların cevaplarını samimiyetle anlatıyor; Berbatov, ismini zirveye çıkaran maçları seçiyor; Marek Hamsik mohavktan El Diego’ya kadar aklından geçen ne varsa bizlerle paylaşıyor ve Quiz bölümümüzde yıldız futbolcular imzalarıyla çözmeye çalışanları ters köşeye yatırıyor! Tüm bunlar FourFourTwo’nun yeni sayısı için sadece Altıpas’a hazırladıklarımız.

Hatırladıkça iç çektiğimiz 90’lar Serie A‘nın en eğlenceli karakterleri, sistemi ve hikayeleri ile Serie A’nın altın dönemini yazdık; kimilerine göre hain, kimilerine göre dolandırıcı… Toni Schumacher yine de bir futbol ikonu! Almanya’da aforoz edildiği dönemden Türkiye macerasına kadar tüm kariyerini derledik; 60 maddede yeni sezondan beklentilerimizi sıraladık ve Bastian Schweinsteiger’e birlikte oynadığı takım arkadaşlarından ile rakiplerinden ütopik takımını kurdurduk.

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