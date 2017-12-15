FourFourTwo’nun yeni sayısı çıktı!

Dele Alli ve Kaka’nın kapak konuğu olduğu FourFourTwo’nun yeni sayısı bayilerde ve Dergilik’te!

Trabzonspor’un üst üste şampiyon olduğu yılların sırrı neydi? Sabaha kadar eğlendikten sonra maçlara nasıl çıkardı? Rausch onu motive etmek için ne yapardı? Trabzonsporluların Fenerbahçe’ye transfer olmasına rağmen sevmekten vazgeçmediği yegane futbolcu Ali Kemal Denizci Yakın Markaj’da.

20 ünlü futbol adamından sadece bıyıklarına bakarak tanıyabilir misin? İddialı olanlar dergimizi okumaya Quiz sayfasından başlayabilir! Kazananların ödülü yaşına ve Amerika’ya gitmesine rağmen yeniden İspanya Milli Takımı’na seçilen David Villa röportajı! Hayatını değiştiren maçları seçen Julio Baptista ve performansının sırlarını anlatan Arsenal’in süratli kanat oyuncusu Theo Walcott da Altıpas sayfalarımızda okuyucularımızı karşılamayı bekliyor.

adidas‘ın ikonik kramponu Predatör’ün sahalara dönüşünü kutlayan Dele Alli ve Kaka ile futbol kariyerleri hakkında tüm merak edilenler, tasarlandığı ilk günden bugüne Predator’le atılmış en efsane goller, dünyanın en çılgın krampon koleksiyoneri Chris Kemp ve başlangıçtan bugüne Predator tarihi adidas iş birliği ile hazırladığımız kapak konumuzda!

Üst üste kazandığı iki Şampiyonlar Ligi Kupası, Zidane’ın bir taktik deha olduğunu kesinleştirdi ancak dünya futbolunu domine etme planını gerçekleştirmek için her zamankinden daha acımasız olması gerekecek! Bugünlerde önemli kararlar alması gereken Zidane’ı çalışma arkadaşlarına ve en yakınlarına anlattırdık.

Unutulmaz bir transfer golü veya hiç akıllardan çıkmayacak bir intikamdı Hasan Vezir’in Kadıköy’den Mecidiyeköy’e gelişi. Bu olay, üzerinden yıllar geçse de unutulmayacak bir “operasyon”du. O günün tanıkları bugün konuşuyor, bomba transferi anlatıyor… Aranızda Hasan Vezir ismini duymayan var mı bilmiyoruz ama bu hikayeyi herkes bilmeli!

Açlık, hastalıklar, kabile savaşları… Afrika dünyada acının başkentidir. Sonsuz yeraltı nimetlerinden faydalanamayan insanların tek umudu ise yer üstü nimetleridir. Safou meyvesi ve patates onlar için yiyecek kaynağı, küçük bir çocuk ise sermaye kapısıdır. O da 10 binde 1 ihtimal! Mülteci olarak geldiği İngiltere’de Premier Lig şampiyonluğuna uzanan Victor Moses’in diğer yüzüyle tanışın.

“Süper Lig gol kralı” ve “iktisad profesörü” sıfatlarını aynı cümlenin içinde kullandığımızda bu ikisinin aynı kişi için olduğunu aklınıza getirmeyebilirsiniz ama evet, Fethi Heper fazlasına sahip! Eskişehirspor’un efsanesiyle eski günleri yâd ettik.

Milli takımın bitmeyen sistem arayışı, Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından Lefter’in hikayesi, Robinho röportajı ve eski futbolcu, yeni futbol yorumcusu Alan Smith’in en iyi 11’i FourFourTwo’nun yeni sayısında!

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