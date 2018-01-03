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FourFourTwo, 2018’e sıkı hazırlandı; zira yukarıda gördüğünüz konular derginin sadece Altıpas kısmı! 2017’ye damga vuran dört adam, Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Bayern Münih, taraftarların girdiği tripler, Benni Mccarthy’nin Türkiye’den de isimleri dahil ettiği en iyi 11’i ve çok daha fazlası yeni sayımızda! FourFourTwo’nun Ocak sayısı Dergilik’te!
Yakın Markaj: Peter Crouch, röportajında bu kez FourFourTwo’yu dansa kaldırdı!
Röportaj: Jesus Navas, aksiyon filmlerini aratmayan Sevilla’ya dönüş hikayesini anlattı
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