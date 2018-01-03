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FourFourTwo’nun yeni sayısı Dergilik’te!

By on 3 Ocak 2018
FourFourTwo'nun yeni sayısı Dergilik'te!

Geçtiğimiz aya damga vuran fotoğraflar, Yakın Markaj’da Peter Crouch, hafızalarınızı zorlayacağınız Quiz bölümü, Jesus Navas röportajı, Hayatımı Değiştiren Maçlar’da Ricardo Carvalho!

FourFourTwo, 2018’e sıkı hazırlandı; zira yukarıda gördüğünüz konular derginin sadece Altıpas kısmı! 2017’ye damga vuran dört adam, Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Bayern Münih, taraftarların girdiği tripler, Benni Mccarthy’nin Türkiye’den de isimleri dahil ettiği en iyi 11’i ve çok daha fazlası yeni sayımızda! FourFourTwo’nun Ocak sayısı Dergilik’te!

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