Geçtiğimiz aya damga vuran fotoğraflar, Yakın Markaj’da Peter Crouch, hafızalarınızı zorlayacağınız Quiz bölümü, Jesus Navas röportajı, Hayatımı Değiştiren Maçlar’da Ricardo Carvalho!

FourFourTwo, 2018’e sıkı hazırlandı; zira yukarıda gördüğünüz konular derginin sadece Altıpas kısmı! 2017’ye damga vuran dört adam, Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Bayern Münih, taraftarların girdiği tripler, Benni Mccarthy’nin Türkiye’den de isimleri dahil ettiği en iyi 11’i ve çok daha fazlası yeni sayımızda! FourFourTwo’nun Ocak sayısı Dergilik’te!

Yakın Markaj: Peter Crouch, röportajında bu kez FourFourTwo’yu dansa kaldırdı!

Röportaj: Jesus Navas, aksiyon filmlerini aratmayan Sevilla’ya dönüş hikayesini anlattı

Rekorları alt üst eden Harry Kane’in başarı hikayesini dinleyin

Guardiola’nın Manchester City’i nasıl evirdiğini araştırdık

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Neymar bu kez oyun değil, akıl okuyor

Hangi taraftar tripleri size daha yakın?

Dersimiz Bayern Münih!

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