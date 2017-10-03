FourFourTwo’nun yeni sayısı Turkcell Dergilik’te ve bayilerde!

Futbolu sevenlerin dergisi FourFourTwo, Süper Lig’in yıldız futbolcusu Pepe’nin kapak olduğu yeni sayısıyla Turkcell Dergilik’te ve bayilerdeki yerini aldı!

Okuyucularını Güzel Oyun’la karşılayan FourFourTwo, futbola dair en güzel fotoğrafların hikayeleriyle iç sayfalara davet ediyor; Yakın Markaj’da Türkiye’nin efsaneye dönüşen sporcularından Can Bartu, basketbolda ve futbolu birlikte yürütürken yaşadıklarını anlatıyor; Şampiyonlar Ligi’nin kart vukuatlıları ortaya çıkıyor; Alman futbol efsanesi Gary Lineker kariyerinin en güzel golünü seçti; Rafael, ikiz kardeşiyle birlikte Alex Ferguson’u nasıl delirttiklerini anlatıyor ve Quiz bölümümüzde teknik direktörlerin gençlik fotoğrafları tanımaya çalışanları ters köşeye yatırıyor! Tabii bunlar sadece Altıpas’a hazırladıklarımız…

Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük transferlerinden Pepe ile Beşiktaş’tan çok daha fazlasını konuştuk; Lukaku, Salah, Morata, Lacazette… Yeni sezonda Premier Lig’e transfer olan futbolcuları kendilerine ya da onları en yakından tanıyanlara anlattırdık; Şampiyonlar Ligi‘nin gelmiş geçmiş en unutulmaz 25 maçını seçtik… Zirvede hangisi mi var? Küçük bir ipucu: Hasan Şaş, bu statta oynadığı maçtan sonra futbol oynamak yerine çok güzel mangal yakılabileceğini söylemişti!

Çok daha fazlası için FouFourTwo’yu Turkcell Dergilik‘ten indirebilir ya da bayilerden satın alabilirsiniz.

Yorumlar

yorumlar