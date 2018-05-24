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FourFourTwoTR Youtube: 18 takım, 3 kelime

By on 24 Mayıs 2018

Editörümüz Burak Özgül’le beraber, 18 takımın bu sezon ki performanslarını 3 kelime ile özetledik

 

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