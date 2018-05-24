FourFourTwoTR Youtube: 18 takım, 3 kelime

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Dünya Kupası’na çok az kaldı. Twitter kullanıcıları ise dört yılda bir gelen ve futbol severleri ekran başına kilitleyen bu çok özel futbol coşkusu için geri sayıma başladı. Şimdilerde Twitter’da...
Rivaldo: “Salah eğer Ronaldo ve Messi gibi olmak istiyorsa ne yapması gerektiğini biliyor!”
Futbolculuğunda Leverkusen, Bayern Münih ve Chelsea orta sahasına liderlik yapan Alman panzeri, birlikte forma giydiği ve karşılıklı oynadığı oyunculardan sizler için bir 11 yaptı OLIVER KAHN Kendi döneminde dünyanın...
Brezilya’nın efsane sağ beki, ülke tarihinin en iyi kadrosunu yaptı. İki kez Dünya Kupası kazanmış birine itiraz edilebilir mi? Taffarel 1994’teki Dünya Kupası zaferinde büyük rol oynadı ve ondan...
36 yaşındaki Amerikalı efsane, Footy McFooty Face ve bir kez daha emeklilikten dönmesinden bahsediyor Kariyerini devam ettirerek herkesi şaşırttın. Neden Meksika ekibi Leon’da oynamayı tercih ettin? Çünkü bana ulaşıp...
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