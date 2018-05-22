FourFourTwoTR Youtube: Şampiyon Galatasaray

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Röportaj: Landon Donovan 36 yaşındaki Amerikalı efsane, Footy McFooty Face ve bir kez daha emeklilikten dönmesinden bahsediyor Kariyerini devam ettirerek herkesi şaşırttın. Neden Meksika ekibi Leon’da oynamayı tercih ettin? Çünkü bana ulaşıp...