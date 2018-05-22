FourFourTwoTR Youtube: Şampiyon Galatasaray

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İtalyan futbolcu Andrea Pirlo, birçok yıldız ismin yer aldığı karşılaşmayla jübilesini yaptı İtalya’nın Milano kentindeki San Siro Stadı’nda gerçekleştirilen Andrea Pirlo’nun jübile maçında, birçok eski ve aktif futbolcu sahaya...
Cengiz Ünder, “Yılın En Başarılı Yabancı Genç Oyuncusu” seçildi
Brezilya’nın efsane sağ beki, ülke tarihinin en iyi kadrosunu yaptı. İki kez Dünya Kupası kazanmış birine itiraz edilebilir mi? Taffarel 1994’teki Dünya Kupası zaferinde büyük rol oynadı ve ondan...
36 yaşındaki Amerikalı efsane, Footy McFooty Face ve bir kez daha emeklilikten dönmesinden bahsediyor Kariyerini devam ettirerek herkesi şaşırttın. Neden Meksika ekibi Leon’da oynamayı tercih ettin? Çünkü bana ulaşıp...
Sert bir oyuncu olarak bilinen Dunga, Serie A ve milli takımda kendisiyle aynı dönem oynayan isimlerden güçlü bir kadro oluşturdu Taffarel: Taffarel, Brezilya tarihinin en iyi kalecilerinden biri. Kalede...
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