FourFourTwoTR Youtube: Süper Lig’in son haftası

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Trabzonspor’dan sonra Anadolu’dan şampiyon çıkabileceğini gösterdiler Bazı takımlar göreve sezon başladıktan sonra gelse de teknik direktörlerinin dokunuşlarıyla var olur, aradan yıllar geçse de o isimle anılır. 2008-09 sezonu ortasında...
2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde hangi takımlar yer alacak?
36 yaşındaki Amerikalı efsane, Footy McFooty Face ve bir kez daha emeklilikten dönmesinden bahsediyor Kariyerini devam ettirerek herkesi şaşırttın. Neden Meksika ekibi Leon’da oynamayı tercih ettin? Çünkü bana ulaşıp...
Sert bir oyuncu olarak bilinen Dunga, Serie A ve milli takımda kendisiyle aynı dönem oynayan isimlerden güçlü bir kadro oluşturdu Taffarel: Taffarel, Brezilya tarihinin en iyi kalecilerinden biri. Kalede...
Eski Blackburn, Galatasaray, Spurs ve ABD kalecisi Friedel, 20 yıllık kalecilik kariyerinde beraber oynadığı en iyi 11’i seçti! Kaleci: Peter Schmeıchel Sağ bek: Kyle Walker Stoper: Jaap Stam Stoper:...
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