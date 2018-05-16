FourFourTwoTR Youtube: Süper Lig’in son haftası

Lig Tarihin En İyi Takımları: Bursaspor 2009-10

Trabzonspor’dan sonra Anadolu’dan şampiyon çıkabileceğini gösterdiler Bazı takımlar göreve sezon başladıktan sonra gelse de teknik direktörlerinin dokunuşlarıyla var olur, aradan yıllar geçse de o isimle anılır. 2008-09 sezonu ortasında...