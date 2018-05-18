FourFourTwoTR Youtube: UEFA Avrupa Ligi final analizi

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Gianluigi Buffon emeklilikten vazgeçti! eldivenlerini takmaya devam edecek, en ağır basan lig ise Premier Lig… Juventus’un ve İtalyan futbolunun yaşayan efsanesi Gianluigi Buffon, Allianz Stadyumu’nda yaptığı basın toplantısıyla takımdan...
Brezilya’nın efsane sağ beki, ülke tarihinin en iyi kadrosunu yaptı. İki kez Dünya Kupası kazanmış birine itiraz edilebilir mi? Taffarel 1994’teki Dünya Kupası zaferinde büyük rol oynadı ve ondan...
36 yaşındaki Amerikalı efsane, Footy McFooty Face ve bir kez daha emeklilikten dönmesinden bahsediyor Kariyerini devam ettirerek herkesi şaşırttın. Neden Meksika ekibi Leon’da oynamayı tercih ettin? Çünkü bana ulaşıp...
Sert bir oyuncu olarak bilinen Dunga, Serie A ve milli takımda kendisiyle aynı dönem oynayan isimlerden güçlü bir kadro oluşturdu Taffarel: Taffarel, Brezilya tarihinin en iyi kalecilerinden biri. Kalede...
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