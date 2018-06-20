Futbol dünyasının gizli kalmış hikayeleri -1

Bazen futbolcuların ve teknik adamların bilinmeyen anıları çok daha iyidir. Muhabirlerimiz daha önce hiç duymadığınız çok özel hikayeleri sizler için anlatıyor…

Neville kardeşlerin moda tartışması

FFT ekibi olarak 2000 senesinde Neville kardeşlerle röportaj yapmaya gittiğimizde gayet disiplinli bir ortamla karşılaştık. Gary, kayıt cihazımızı alıp röportaj boyunca bir kendine bir kardeşi Phil’e tutarken sorulara hep ilk cevabı veren kişi oldu.

Daha sonra fotoğraf çekimine geçildiğinde ise tam bir skandal yaşandı! İki oyuncu da aynı tişörtle karşımıza çıkınca Gary, sinirlenip kardeşine “Onunla çektiremezsin” dedi. Phil de “Nedenmiş? Bu tişörtü seviyorum” diye karşılık verdi. Ağabeyinin “Çünkü ikimiz de aynı tişörtle çıkarsak geri zekâlı gibi duracağız!” demesi üzerine de arabasına gidip farklı bir tişört aldı.

Matt Allen, eski FFT yazarı

Sinirli Sinyor

Yakın Markaj bölümümüz için Fenerbahçe efsanesi Can Bartu’nun evine gitmiştik. Başka bir röportaja gitmek durumunda olduğu için fotoğraf editörümüz Barış Tekin’in yerine, genel yayın yönetmenimiz Mustafa Sapmaz’ın ricasıyla Serkan Şentürk adlı bir fotoğrafçı bana eşlik ediyordu. Serkan, Fenerbahçeli olduğunu ve kahra-manının da Can Bartu olduğunu söylüyor ve “O olduğu için işimi bırakıp geldim” diyordu.

Röportaj güzel gitti ve Sinyor (ki bu lakap- tan nefret ettiğini o gün öğrendik) her soruya yanıt verdi. Fotoğraf çekimi de iyi gidiyordu; ta ki en fazla beş kare çekene kadar! Serkan hem en iyi pozu yakalamaya çalışıyor hem de sayfa tasarımını yapacak arkadaşlarımıza bol bol seçme şansı yaratmak istiyordu. Ancak herhalde gazetecile- rin iki üç kez denklanşöre basmasını yeterli bulduklarını gözlemlemiş olan Bartu yeni bir poz önerisine “Yeter artık! Sen de ne beceriksiz adamsın; hâlâ çekemedin!” şeklinde bir çıkış yaptı. Neye uğradığını şaşıran Serkan acele bir şekilde çekimi bitirdi ve kendimizi dışarıya zor attık. Dönüş yolunda Bağdat Caddesi’nde yürürken Serkan bir yandan bana dert yanıyor, bir yandan da “Artık Can Bartu’dan nefret ediyorum” diye söyleniyordu.

Erdem Kabadayı

Messi’ye şok transfer teklifi

Bir sponsor adına Lionel Messi’yle röportaj yapmak için Camp Nou’ya gitmiştim. Bundan birkaç sene

önceydi ve basında Chelsea’nin Arjantinli oyuncuyla ilgilendiği yazılı- yordu. Ben de çevirmen aracılığıyla Premier Lig’de oynamak isteyip istemediğini sordum. Uzunca bir cevap verdi; özetle Barcelona’da mutlu olduğunu, o kulübe çok şey borçlu olduğunu, Camp Nou’da oynamanın kendisini çok mutlu ettiğini ve bunun gibi birçok klişe söylemişti.

Röportajın sonunda çantamdan dergi çalışanlarıyla kurduğumuz takımın giydiği formayı çıkarıp onu tutarken fotoğraf çekilmemizde bir sakınca olup olmadığını sordum. Poz verirken de şakayla karışık bizim takımı çok zengin birinin satın aldığını ve ona istediği her türlü ekonomik imkânı sağlayabileceğimizi söyledim! Tercüman bu sözlerimi ilettiğinde Messi’nin gülmesini bekledim ama tam aksine, ciddi ciddi cevap verdi. Verdiği cevap şuydu: “Barcelona’da çok mutluyum, o kulübe çok şey borçluyum, Camp Nou’da oynamak beni mutlu ediyor ve buradan ayrılmayı düşünmüyorum…”

Leo Moynihan, FFT yazarı

“Bıktım senin dağınıklığından!”

Süper Lig’in eğlenceli ve bir o kadar da sertliğiyle tanınan teknik direktörlerinden biriyle yapacağımız röportaj için aylar öncesinden haberleşmiştik. Çalıştırdığı takım İstanbul dışında olduğundan hocanın İstanbul’a gelmesini bekledik. Sağ olsun yoğun programına rağmen bizi evine davet etti. Oturduğu siteye girdiğimizde güvenlik bizim ekibi hocanın oturduğu eve yönlendirdi. Kapının önüne gidip, hocayı aradık. Duş alması gerektiğini söyleyip, biraz beklememizi rica etti. Bu sırada evin açık olan camından sesler gelmeye baş- ladı: “Bıktım senin bu saçma sapan işlerinden! Evin halini görmüyor musun? İki saatliğine geldin, ortalığı birbirine kattın yine!” Bağıran eşiydi. Birkaç dakika sonra hoca evden çıktı. “Çocuklar sitenin çok güzel bir misafirhanesi var. Oraya geçelim isterseniz” dedi. Röportajı misafirhanede misafirperver hocamızın ikramları eşliğinde yaptık.

Hilal Gülyurt

FFT Arşiv

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