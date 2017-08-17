Futbol tarihinin gol sanatçılarından Thierry Henry 40 yaşında!

“Eğer şu an oynasaydın değerin 200 milyon pound olurdu!” Thierry Henry için doğum günü mesajı paylaşan Steven Gerrard pek de haksız sayılmaz!

Highbury efsanesi bugün 40 yaşına girdi. Biz de Thierry Henry nam-ı diğer “Titi”nin en iyi golünü seçtik. 353 gol arasından bunu çıkarmak pek de kolay olmadı!

Juventus’tan Arsenal’e imza attığı gün taraftarlar büyük bir efsaneye kavuştuklarının farkında değildi. Genç Fransız, Arsenal formasıyla bir gol makinesine dönüşecek ve forma giydiği sekiz yılda kulüp tarihine geçen birçok fantastik gole de imza atacaktı; tıpkı Manchester United ağlarına gönderdiği inanılmaz füze gibi…

Mahalle maçlarında, halı sahalarda sıklıkla görebileceğimiz bir hareket vardır; arkaya dönülemeyecek durum olursa, topu hafifçe kaldırıp geriye doğru ortalamak… Thierry Henry, bunu Premier Lig arenasında, Manchester United’la oynanan böylesine büyük bir maçta uyguluyordu. Üstelik hedefinde topu içeriye çevirmek yoktu, direkt olarak ağları bulmaktı amaç! Gol için kendi şansını yaratmak denince akla o gelirdi zira…

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