Bahçıvanlık malzemelerinden spreyle boyanmış tavşanlara, FourFourTwo, futbol sahalarına atılan en yabancı maddeler için bir seçki hazırladı!

Otomobil kapısı

2010 Dünya Kupası öncesinde Şili-Yeni Zelanda hazırlık maçı, seyirciler arasında elinde bir araba kapısı bulunan bir kaçık sayesinde şenlendi! Güvenlik görevlileri sahaya inmeden üzerine çullanırken çileden çıkmış stat anonsçusu yalvarıyordu: “Sahaya yabancı maddeler atarak oyunu durdurmayın. Araba parçalarınızı stada getirmeyin! ”

Jant kapağı

2009 yılında oynanan Ankaraspor-Beşiktaş maçında ev sahibi taraftarların fırlattığı jant kapağı bir frizbi edasıyla sahaya süzüldü ve Rodrigo Tello’ya isabet etti.

Kebap sosu

Bu, elbette bir futbolcu ve kebap sosunun ilk kez bir araya gelişi değildi. İsveç’te Djurgarden-Assyriska maçı, ırkçı bir hareket sonucu sahaya fırlatılan sos yüzünden kesintiye uğradı. Sebebi mi? Assyriska’nın birçok oyuncusu ve taraftarının Orta Doğu kökenli olması!

Tenis topları

2010 Kasım’ında İsviçre Süper Ligi lideri Basel, takipçisi Luzern ile karşılaşacaktı. Ancak Roger Federer ve Novak Djokovic arasında oynanan İsviçre Açık Tenis Turnuvası finali yüzünden maçın başlama saatinin 15:00’den 12:45’e çekilmesi, iki takım taraftarının sahaya tenis topu yağdırmasına sebep oldu.

Turuncu tavşan

Omonia taraftarları tarafından “Turuncu Tavşanlar” şeklinde aşağılanan APOEL taraftarı, 2000 yılındaki derbide sahaya spreyle boyanmış bir tavşan salındı! Bir taraftar hayvana eziyetten mahkemeye çıkarıldı.

Golf topları ve tavuklar

Maçlarda bir futbolcunun düşüşünden daha komik ne olabilir? Tabii ki tavuk kovalarken düşmesi! Benfica kalecisi Roberto’nun bir hatası üzerine taraftarların sahaya saldığı tavuk, golf toplarıyla pelteye çevrilinceye kadar kaçmayı başardı. Tabii bu durum sonrasında büyük tartışmalar yarattı.

Motosiklet

Inter taraftarının 2001’deki vukuatı övgüyü hak ediyor. O günkü rakipleri Atalanta’nın bir taraftarından motosiklet çalan Nerazzurri taraftarı önce motoru San Siro’nun tepesine çıkardı, sonra yakmaya çalıştı, en sonunda da aşağı katlara fırlattı. 17 gün sonra oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde stat güvenliği daha sıkıydı!

Viski şişeleri

Sevilla’nın 2006’da Atletico deplasmanındaki lig maçı, kalecileri Andres Palop’a isabet eden bir bira tenekesi yüzünden 30 dakika durdurulurken 12 ay sonra da teknik direktörleri Juande Ramos bir viski şişesinin kendisine isabet etmesinin ardından bir süreliğine bilincini kaybetti.

El arabası

Cauhtemoc Blanco, takımı America’nın 2004 Libertadores Kupası’nda Sao Caetano yenilgisi sonrasında 30 kişinin dâhil olduğu bir kavgaya sebep oldu. America’nın bahçıvanlığa yatkın bir grup taraftarı polise altı el arabası fırlatırken Blanco, bir yıl futboldan men edildi.

Donut’lar

2001 yılında takımlarının durumundan hoşnutsuz olan Hajduk Split taraftarları leziz bir protestoya imza attılar. Sezona kötü bir başlangıcın ardından taraftarlar yerel bir fırın sahibi olan kulüp başkanlarını protesto etmek amacıyla bir maçta sahaya yüzlerce donut attılar.

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