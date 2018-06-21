Futbol yalanları serisi -1

Telefon hilelerinden sahte oyunculara; bu hikâyeler, tıpkı hayatta olduğu gibi futbolda da hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığının ispatı!

Futbol tarihinin tanıklık ettiği en fedakar futbolcu!

1970’lerde Libertadores Kupası söz konusuysa komplo teorilerden bol bir şey yoktu çünkü rakipler galip gelmek için her yolu mübah sayıyordu. Takımı Deportivo Cali’yle 1978 finali ikinci maçı için Boca deplasmanına gelen teknik direktör Juan Carlos Lorenzo, her türlü hilekârlığa karşı tetikteydi. Maçtan bir gece önce, takımın kaldığı otelin lobisinde oyuncuları meşgul etmek amacıyla gönderilmiş bir grup hayat kadını göründü. Tecrübeli Lorenzo hemen tehlikeyi sezdi ve sakat Jorge Ribolzi’yi kenara çekip durumu anlattı: “Bana takım için çok önemli olduğumu söyledi. Görevim, bana bedavaya hizmetlerini sunmak isteyen kadınlar görürsem hemen onları odama götürmekti. Nasılsa oynayacağımı sanıyorlardı!” Herkes yedek kalmayı sorun etmiyormuş, değil mi Breno?

Maradona’nın kuyruklu yalanları

“Perşembe günleri temiz kaldığı sürece Diego ne istiyorsa yapabilirdi!” diyor eski Napoli başkanı Corrado Ferlaino. Maradona, 80’lerin sonunda o kadar çok kokain çekiyordu ki hafta sonu maçları öncesi yapılan uyuşturucu testlerine hazır olması neredeyse imkânsızdı. Kulüp, oyuncusunun alışkanlıklarını görmezden gelmekle kalmadı; sistemi alt etmesini sağlayacak bir düzen kurdu. Maradona idrar örneği vermesi için çağırıldığında, başkasının idrarıyla dolu küçük bir pompa ona veriliyordu. O da bunu eşofmanının altına saklıyordu. Test odasına girer girmez, gizlediği pompadan gelen idrarla numune kavanozunu dolduruyordu. Ferlaino, “Çok defa bu şekilde kurtulmuştu” diye itiraf ediyor. Plastik penis numarası, 1991’de A numunesinin pozitif çıkmasıyla çuvalladı ve Maradona, 15 ay futboldan men edildi.

Slm cnm. 15 bin euro lazım. Öptm. Neymar

Neymar’ın çapkınlıkları meşhurdur. Güney Brezilya’nın Florianapolis kentinde yaşayan bir hukuk öğrencisi de neredeyse iki yıl boyunca o kızlardan biri olduğunu sanıyordu. Kız, Brezilyalı yıldızla ilişkisini iki yıl boyunca MSN ve Skype aracılığıyla internetten sürdürdü. Neymar imajını korumak adına kızla buluşmayı reddediyordu. Bu masallara kanan kızcağız Neymar’a (!) açık saçık fotoğraflarını bile gönderdi. Konuştuğu adamın Brezilya’nın en ünlü ismi değil de 28 yaşında bir eczacı kalfası olduğunu anlaması için, karşı tarafın fotoğrafları yayınlama tehdidiyle 20 bin euro talep etmesi gerekti!

Tarihin en kötü Togo’su

Bahreyn, Eylül 2010’da yaptığı dostluk maçında Togo karşısında aldığı 3-0’lık skordan memnun olsa da rakiplerinin kötü performansı ve oyuncuların pek tanıdık gelmeyen isimleriyle ilgili endişelerini Togo Futbol Federasyonu’na iletmekten geri kalmadı. Togolu bir yetkili şaşırmış bir halde böyle bir maçtan haberleri olmadığını açıkladı. Federasyon Bahreyn’e herhangi bir milli takım göndermediklerini ve sahte bir menajerin sahte bir Togo Milli Takımı’nı topladığını belirtti. Bahreyn’in hocası Hickersberger öfkeliydi: “Togo’nun maçı bitirmeye hali yoktu. Bütün maç çok sıkıcı geçti.” Elbette o maçtan beri ne menajerden ne de müşterilerinden haber alınabildi!

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