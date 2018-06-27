Futbolda, hayvanların ilginç hikayeleri- 2

Hayvanlar futbolda her zaman ciddi roller üstlenmiştir. Hazırsanız saymaya başlıyoruz!

“Ve kartal nihayet kanatlandı…”

Lazio, 2010’da Benfica’dan 125 bin euro karşılığında Olimpa’yı kiralık olarak kadrosuna kattı ancak Olimpa futbolcu değil, bir kartaldı! Amaç, maçlardan önce stadın içinde uçurup rakip taraftarın gözünü korkutmaktı. Birçok kez planlanan oldu ve Olimpa, kanatlarını gere gere statta uçup sonunda tribünün çatısına tünedi ve maçların bitimine kadar orada kaldı. Bir gün takımının sezon öncesine katılan dişi kartal, birkaç taraftarın da izlediği antrenmanda bir anda kanatlandı ve gökyüzüne doğru süzülmeye başladı. Kartalın gözden kaybolduğunu gören oyuncular çalışmayı bırakırken, birçok taraftar da gözyaşlarına hakim olamadı. Akşam bir kulüp yetkilisi, takımın resmi marşını (Uç Lazio uç!) çalma fik- rini ortaya attı ve ilginç biçimde bu taktik işe yaradı. Olimpa nihayet geri dönmüştü.

Koynumda yılan beslemişim

“Bu lanet olasıca yılanları sahadan hemen çıkartın!” Ünlü aktör Samuel Jackson, Hint ekiplerinden Mohun Bagan’ın stadı Kalyani’de saha görevlisi değil ama olsaydı Mayıs 2013’te bu şekilde isyan edebilirdi! Bagan’ın Arrows’la oynayacağı karşılaşmadan önce onlarca zehirli yılan, bir anda yeşil çimlerin üzerinde belirdi. Hindistan Futbol Federasyonu başkanı Sunanda Dhar şöyle diyordu: “Yılanların ortadan kaldırılması için yetkililere gerekli önlemleri almaları konusunda talimat verdik.” Ev sahibinin 3-2’lik üstünlüğüyle sona eren karşılaşma esnasında hiç kimse ısırılmazken, Bagan’ın orta saha oyuncusu Rahim Nabi ağır bir travma geçirdiğini söylüyordu: “Bir daha orada oynamam!”

Timsahlı seyirci terbiyesi

Alexandra Cringus kesinlikle uğraşmamanız gereken bir adam. Romanya 4. Lig kulüplerinden Steaua Nicolae Balcescu’nun 2003 yılındaki başkanı, sahaya girip duran holigan taraftarlardan öyle bıkmış ki sahanın çevresine hendek kazdırıp içini timsahlarla doldurmuş. “Şakam yok. İstediğimiz kadar timsahı kolayca buluruz. Şehrin mezbahası sayesinde beslenmeleri de kolay. Hendek, hiç kimsenin üstünden atlayamayacağı kadar geniş. Sahaya girmek isteyen, timsahlarla muhatap olur. Sanırım artık bu sorunu çözdük.” Cringus’un dâhi vizyonu asla gereken değeri görmedi maalesef. Kim takar sağlığı, güvenliği falan?

Dakika 69: Neville kendi kalesine atıyor, asist köstebekten!

Maksimir’in yerel basınına göre Hırvatistan’ın 2008’deki meşhur İngiltere galibiyetinin mimarı “Maksimir köstebeği”ydi. Hayvan aylardır Zagreb’deki ulusal stadyumun çimlerinde çukurlar kazıyordu. Gary Neville’ın kendi kalesine attığı komik golde savunmacının kaleci Paul Robinson’a attığı geri pas, büyük bir çimen parçasına çarparak kalecinin ayağının üstünden sekti ve ağlarla buluştu. Durumu 2-0’a getiren gol, İngiltere’nin tabutuna son çiviyi de çakıp Euro 2008’e katılma şanslarını tamamen bitirdi. Teknik direktör Slaven Bilic şakayla karışık bir şekilde köstebeğin heykelinin dikilmesini önerdi. Abartma be Bilic!

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