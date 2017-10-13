Bu hafta sonu futbolseverleri ekranları başından ayırmak çok zor olacak!

Birbirinden çekişmeli maçlar ve derbinin sahne olacağı Avrupa liglerinde futbolseverleri büyük bir heyecan bekliyor

İtalya Ligi başta olmak üzere; Fransa, Almanya, İspanya ve İngiltere’de oynanacak birbirinden heyecanlı karşılaşmalar bu hafta sonunda futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

Perde bugün Fransa’da açılıyor

Lyon-Monaco karşılaşması özellikle Lyon için kritik öneme sahip. Lige istediği gibi bir başlangıç yapamayan Olimpik Lyon ezeli rakibi Saint-Etienne’in 1 puan gerisinde 13 puanla 8’inci sırada yer alıyor. Olası bir puan kaybında Avrupa potasından uzaklaşmaya başlayacak. İkinci sırada 19 puanla, lider PSG’nin 3 puan gerisinde olan Monaco, şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda bu kritik maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Salı günü temsilcimiz Beşiktaş karşısına çıkacak Monaco’da, gol krallığında zirvede bulunan Falcao takımının en büyük kozu olacak.

Almanya’da zirve karışabilir

Borussia Dortmund evinde RB Leipzig’i ağırlayacak. Yenilgisiz lider Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang önderliğinde Bayern Münih’in 5 puan önünde zirvede yer alıyor. Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın da rakibi olan Leipzig’de Timo Werner ve Sabitzer konuk ekibin en büyük kozları. Sıgnal Iduna Park’ta dolu tribünler önünde oynanacak mücadele hem görsel hem de taktik savaşları açısından futbolseverleri cezbediyor.

İspanya’da dev maç!

Atletico Madrid-Barcelona mücadelesi İspanya’da geniş yankı uyandırıyor. Sebebiyse yalnızca futbol değil! Çünkü Atletico Madrid, yeni stadında Barcelona taraftarlarını istemiyor! Siyasi kaosun hakim olduğu İspanya’da başkent ekibi Atletico Madrid ve bağımsızlık referandumuyla beraber İspanya’dan ayrılmak isteyen Katalanların göz bebeği Barcelona bir maçtan daha fazlasına çıkacak. Atletico Madrid’in üst sıralarda kalmak için mutlak galibiyet hedeflediği maçta, Barcelona namağlup serisini devam ettirmek isteyecek.

Kırmızılar mı? Kırmızı şeytanlar mı!

Mourinho yönetiminde lige başarılı bir giriş yapan Manchester United, Anfield Road’da Liverpool’un konuğu olacak. Ligin en fazla gol girişiminde bulunan Liverpool bunu golle sonuçlandırmakta güçlük çekiyor. En büyük eksikliği defansta yaşayan Liverpool’a bu maç cezayı kesecek isim Lukaku olabilir. Gol krallığı zirvesinde zirvede bulunan Lukaku 7 golle gol krallığında lider konumda. Lİverpool’da Mane sakatlığı sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek.

İtalya Ligi’nde 3 büyük maç!

Ligin zirvesindeki Napoli, Roma deplasmanına konuk oluyor. Sarri yönetiminde oynanan baskılı ve dikine pasa oyun sistemiyle dikkat çeken Napoli’de; Marek Hamsik bu maçta bir gol atması durumunda Maradona’yı geçerek Napoli tarihinin en çok gol atan oyuncusu olacak.

Juventus ise eski günlerdeki performansını hatırlatan Lazio’yla karşılaşacak. Defansında sorunlar yaşayan Lazio’nun, Juventus hücum oyuncuları karşısında ne yapacağı merak konusu.

İnter-Milan… Büyüklüğünden hiçbir zaman ödün vermeyen maçta İnter namağlup serisini korumaya, Milan ise Avrupa potasına kendisini sokmak için karşılaşacak. Yapılan transferlere rağmen başarılı olamayan Milan’da olası bir mağlubiyette taşlar yerinden oynayabilir.

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