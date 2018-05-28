Futbolseverler için iyi haber! Salah Dünya Kupası’na yetişebilir

Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanan Salah, Dünya Kupası’na yetişeceğinin sinyallarini verdi

Dünya Kupası’na sayılı günler kala heyecan artmışken, bu heyecanı baltalayan en büyük olay Şampiyonlar Ligi finalinde gerçekleşti. Liverpool ve Mısır Milli Takımı’nın yıldızı Mohamed Salah, Real Madrid’in İspanyol stoperi Ramos ile girdiği ikili mücadelede yerde kalmış ve omzundan sakatlanarak gözyaşları içinde sahayı terk etmişti.

Maçtan sonra Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, “Hastanede röntgeni çekildi. Ya omzu ya köprücük kemiğinde kırık var. Köprücük kemiği veya omuz kemiği iyi değil bildiğim kadarıyla. Şimdilik sadece bunu biliyorum. Hem Salah hem bizim hem de Mısır için çok kötü bir şey. Mısır, en iyi oyuncusunu kaybetmiş olabilir. Henüz kesin değil ama ne yazık ki ilk bilgiler bunu gösteriyor.” demiş ve çoğu futbolseverin adeta hayallerini yıkmıştı.

Ancak yapılan tetkiklere göre Mohamed Salah’ın Dünya Kupası’na yetişme olasılığı bulunuyor. Mohamed Salah da bunu kendi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Salah attığı tweette, ”Çok zor bir gece geçirdim ama ben bir savaşçıyım. Her şeye rağmen Rusya’da olacağım ve sizleri gururlandıracağım. Gösterdiğiniz sevgi ve destek bana güç veriyor.” dedi.

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