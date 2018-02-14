Galatasaray Divan Kurulu toplantısı gerçekleşti

Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz’den Galatasaray Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalar

Merakla beklenen Galatasaray Divan Kurulu toplantısı bugün düzenlendi. Eski başkan Dursun Özbek ve yeni başkan Mustafa Cengiz konuşmacı olarak kürsüye çıktılar. Toplantıdan öne çıkan bazı notlar;

Kürsüye önce Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz çıktı. Cengiz, maddi konularda birçok açıklamada bulundu. Mustafa Cengiz: “Galatasaray, Türkiye’nin en şeffaf kulübüdür. Bütün hesaplar konsolide olarak açıklanır. İnşallah diğer kulüplere de örnek olur. Galatasaray’ın önünde dağ gibi sorunlar var. Bu yalnızca bir önceki yönetimden kaynaklanmıyor, geçmişe dayalı. Göreve gelir gelmez 60 milyon TL ödeme yaptık. Transfer yapabilmek için 19 milyon TL vergi ve sigorta borcunu derhal ödedik. Ayrıca eski 2 futbolcunun alacakları ödenmediği için TFF’den transfer yasağımız vardı. Bu 2 futbolcuya toplam 22 milyon TL ödedik.” dedi. Göreve geldiklerinde kasanın yetersiz olduğundan dem vuran Cengiz: “Göreve geldik kasaya baktık 5 kuruş yoktu! Bu kadarını beklemiyordum. Biz sızlanmayı, ağlamayı sevmiyoruz. Hızla çalıştık ve aynı gün borçsuzluk kağıdını alarak Nagatomo’yu transfer ettik.”

Ndiaye’nin transferi ve Yellow Friday kampanyası

“Ndiaye’yi biz göndermedik. Menajeri zorladı ve götürdü. Ne biz, ne de Fatih hoca gitmesini istemedik. Ndiaye’nin parasıyla borçları ödediğimiz söylendi. Manavda karpuz satmıyoruz arkadaşlar. Ndiaye’nin parasını tamamen almadık daha.”Yellow Friday etkinliği için ise; “Taraftarlarımız dünya futbol tarihinde görülmemiş bir olaya imza attı. Taraftarlarımızın organize ettiği YellowFriday kampanyasından 5 milyon TL gelir elde ettik. Stoklarımızdaki ürünlerin yarasını 1 günde tükettiler. Hepsine teşekkür ediyorum.” ifadesini kullandı.

Önceki yönetimle ilgili açıklamalarda bulunan Cengiz: “Dursun Özbek kendi esas alacaklarını istemekte haklı. Bunları ödeyeceğiz. Fakat alacaklarının bir kısmını güvence altına alabilmek için Emlak Konut’tan elde edeceğimiz gelire temlik koydurmuş. Bizim hesaplarımıza göre Dursun Özbek’e borcumuz 86 milyon TL. Kendisi de muhasebe müdürlerine inceletsin. Futbolcu cezaları nedeniyle Dursun Özbek’in kulübe 28 milyon TL borcu var. Bu paranın bizim kendisine olan 86 milyon liralık borçtan düşülmesini istiyorum. Eğer genel kurul bu parayı Dursun başkana bağış ediyorsa onu bilemem.” dedi.

Kulübün satılacağı konusunda çıkan spekülasyonlara Mustafa Cengiz: “Milan başkanı maçımızdan 3 saat önce bizi aradı ve gelmek istediğini söyledi. Biz de kendisine loca ayırdık. Medya, ‘Çinlilere kulübü satıyor’ diye haber yapıyor. Eğer Galatasaray satılırsa ben bu kulübü tutmayı bırakırım. Böyle bir şey olabilir mi?” şeklinde yanıt verdi.

Riva, Florya, müze ve makbuz açıklamaları

Mustafa Cengiz’in açıklamalarından sonra söz sırası eski başkan Dursun Özbek’e geldi. Özbek: “Görev yaptığım süre boyunca tarihte görülmemiş bir şekilde bana destek verdiniz. Hayatımın en güzel yıllarını Galatasaray’a hizmet ederek geçirdiğim zamanlarda yaşadım. Galatasaray’a en büyük hizmetlerimizden biri bu sene kurduğumuz takımdı. Şampiyonluğa yürüyen takımı oluşturduk.” dedi.

“Riva ve Florya’dan yaklaşık 780 milyon TL gelir elde edeceğiz. Bunu söylerken koltuklarım kabarıyor. Yıllardır bir müze yapılması isteniyordu. Real Madrid, Barcelona gibi dünya kulüplerinin müzeleriyle kıyaslanacak bir müze yaptık ve haftaya açılacak. Stadın intifa hakkını aldık. Kapalı spor salonumuzu yaptırdık. Bizim için olmazsa olmazlarımızdan biriydi. Stadın içerisinde hiç kullanılmayan alanlara ofisler yaptırdık günlük, aylık kiralanabilecek şekilde. Buralardan kulübe bir kaynak yarattık. Stada 7 dakika mesafede 150 dönüm muhteşem bir arazi aldık. 6 tane nizami saha ve altyapıya hizmet edecek tesisler yapılacak. Emlak Konut burayı, Florya’ya karşılık yapacak.” ifadelerini kullandı.

Özbek konuşmasına: “Ben Galatasaraylı bir ailenin çocuğuyum. Her dönemde bu kulübe hizmet etmekten şeref duyan bir insanım. Her şeyimi Galatasaray’a borçluyum. İyi anılan bir iş adamıysam Galatasaray sayesindedir. Galatasaray’a verdiğim hizmetlerden kursağıma 1 kuruş girmemiştir. Bu yakıştırmalar yerinde değil.” diyerek Cengiz’in açıklamalarına yanıt verdi.

Özbek: “Galatasaray’ın konaklama sponsoru bendim. Birçok hizmetleri ben karşıladım. Fakat bunların karşılığında fatura kesilmek zorundadır. Biz bunları da bağış olarak verdik. Yanımda getirdim şimdi divan başkanına vereceğim.Fatura kesmiş, para almış diye yazıyorsunuz. Buyurun bağış makbuzlarını veriyorum.” diyerek makbuzları Divan Kuruluna sundu.

Bundan sonra da Galatasaray‘a hizmet edeceğini belirten Dursun Özbek:” Sayın başkana söylüyorum; Galatasaray’ın tek konaklama sponsoru vardır. Takımımız ve misafirlerimiz her zaman bizim işletmelerimizde kalabilir. Ndiaye konusuna gelirsek, Ndiaye’yi 7 buçuk milyon euroya aldık. 16 milyon euro’ya sattık ve 6 ay içerisinde kar elde ettik. Cavanda transferini de biz yaptık ancak bu yönetimimizin yaptığı hatalardan biriydi.

“150 milyon TL’ye kefil oldum”

90 milyon TL kasa kolaylılığı sağladım. 150 milyon liralık da kefalet verdim. Galatasaray başarılı olsun diye verdim bunları. Bugüne kadar 1 kez anlatım mı? Şahsıma yapılan karalama kampanyalarını yapanlarla ilgili hukuki işlemleri başlattım. Fakat bunu geçtim, Galatasaray’a verilen zararın telafisi yok. Bizim birbirimizi sevmeye ihtiyacımız var.” Sayın başkan burada size büyük görev düşüyor. Lütfen mümkün olduğunda konuşmalarımıza dikkat edelim. Hepimiz aynı aşkla bu renklere bağlıyız.” diyerek sözlerini tamamladı.

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