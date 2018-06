Galatasaray e-Spor alanında ses getirmeye hazırlanıyor!

Çağımızın en popüler spor dallarından biri olan e-Spor için Galatasaray, InGame Group ile iş birliği anlaşması imzaladı

Galatasaray ile dünya genelinde 100’den fazla ülkede, 11 dilde, 15 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan, yüzde 100 Türk yapımı Zula Oyun’un yaratıcısı, Türkiye’de e-Spor’a en fazla yatırım yapan Türk şirketi InGame Group arasındaki işbirliği anlaşmasının imza töreni, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleşti.

Yönetim Kurulu üyesi Erol Özmandıracı yapılan iş birliğinin detayları ile ilgili olarak “Zula’nın diğer oyunlara göre farkı Türk oyun markası olması ve yazılımının Türkiye’de yapılmış olması. Bu da oyuna InGame Group’un müdahale etmesi fırsatını tanıyor. Burada da sanal ürün satışı gerçekleşebiliyor ve Galatasaray ürünlerini satabilme fırsatımız oluyor. Dünyadaki yabancı oyunlarda müdahale imkanı olmuyor. Uzun vadede ayda 1 milyon TL’lik ciro bekliyoruz. Bu, Galatasaray için çok farkı bir beklenti. Burada bir ürün satışından pay alma fırsatı var. Bir bedel üzerinden anlaşma yaptık ama asıl bizim beklentimiz bu ürün satışlarından gelecek pay. Biz uzun vadede ayda 1 milyon TL’nin üzerinde gelir elde edeceğiz Zula oyununda. 1-2 sene sonrasında çok farklı rakamları da telaffuz edebiliriz” bilgisini paylaştı.

Özmandıracı, yurt dışında da e-Spor takımı kurma çalışmalarının olduğunu ve özellikle Çin için çalışma gerçekleştirdiklerinin vurgusunu yaparken “Türkiye’de çok fazla e-Spor ligi yok. Zula, League of Legends ve Wolfteam turnuvaları gerçekleştiriliyor. Bunların üçü de Türkiye’de aktif olarak bulunan firmalar. Bir profesyonel turnuva ortamı yoksa, bizim de turnuva düzenleme imkanımız olmadığı sürece, bu e-Spor imkanlarının turnuva organize etmesini beklemek zorundayız. Bunların hiçbirinde olmamak gibi bir durum yok. Şimdi e-Spor federasyonu da kuruldu. Her platformda şampiyonluk için oynayacağız. Umarım diğer kulüplerimiz de bunu benimser ve ekosistem daha da genişler. Türkiye çok farklı bir ülke. Türkiye’de taraftarı olan kulüplerin his bağı çok kuvvetli. Türkiye’de yazılım firmalarının kesinlikle yeni Türkçe oyunlar üretmesi lazım. Başkanımız da bunu sürekli olarak anons ediyor. Galatasaray da bu oyunları dünyaya tanıtabilir. Bizim yurt dışında özellikle Çin’de takım kurma gibi çalışmalarımız da var. Yeni gençliğin de tamamen bu branşa yöneldiğini öngörürsek bu durum Galatasaray markası için bulunmaz bir fırsat” şeklinde konuştu.

