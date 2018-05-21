Galatasaray kupasına görkemli bir törenle kavuştu

Spor Toto Süper Lig’de en yakın rakibinin 3 puan önünde şampiyon olan Galatasaray, kupasını Türk Telekom Stadyumu’nda düzenlenen görkemli bir törenle aldı

Şampiyonluk kupasına ulaşmak için Florya Metin Oktay Tesisleri’nden yola çıkan takım otobüsü, kalabalık bir konvoyla beraber 17 maçta 16 galibiyet aldığı Türk Telekom Stadyumu’na vardı. 40 bin 253 taraftarın oluşturduğu görkemli bir atmosferle taraftarıyla bütünleşen Galatasaray teknik ekibi oyuncuları, büyük bir coşku yaşadı.

Kuruluş yılını temsilen saat 19:05’te başlayan kutlama program, DJ Suat Ateşdağlı’nın performansı, özel ışıklandırma sistemleri, lazer gösterileri, görsel efektler, tüm tribünlere asılan 21 özel bayrak, alev makineleri, discoball logolar, payroteknik gösterisi ve çok daha fazlası şampiyonluk kutlamasını muhteşem bir şölene çevirdi. Müzik grubu Gripin, şarkıcı Berkay ve Aleyna Tilki verdikleri mini konserle kutlamaya renk kattı.

Saatler 20:20’de oyuncular ve teknik ekip sahneye davet edilirken başarının Florya’daki gizli kahramanları, oyuncular, teknik heyet ve yöneticiler verilen aranın ardından kendi seçtikleri özel şarkılar eşliğinde 20:45’te teker teker sahneye davet edildi. Özellikle teknik direktör Fatih Terim’in Şampiyonlar Ligi’nin resmi müziği eşlinde sahaya çıkması Türk Telekom Stadyumu’nun tribünlerinde büyük bir coşku yarattı. Galatasaray oyuncuları da 2018-19 iç saha formasıyla Türk Telekom Stadyumu’nda kurulan sahneye çıkarken şampiyonluk kupası 21:50’de oyuncuların elinde yükseldi. .

Kupayı TFF Başkan Vekili Ali Dürüst ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu oyuncularımıza takdim etti. Şampiyonluk töreni, oyuncuların kupayla tribünleri selamlaması ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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