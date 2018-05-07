Galatasaray ve Fenerbahçe kaybetmedi! Bugün Beşiktaş’ta hedef 3 puan!

Dün oynanan maçlarla beraber Galatasaray avantajını korudu, Fenerbahçe ümidini korudu, Beşiktaş ise bugün sahaya çıkıyor!

Cuma günü Fatih Terim’in twitter hesabından paylaştığı “Konsantrasyon” tweeti ile maça cuma gününden hazır olan Galatasaray taraftarı, Akhisar deplasman tribünündeki yerlerini tamamıyla doldurdu.

Topu rakibine bırakıp, kontralarla etkili olmaya çalışan Galatasaray, istediğini de ilk 20 dakika içinde elde etti. Normal oyun şablonunun tersine daha yavaş tempoda oynayan sarı-kırmızılılar, özellikle kanatları etkili kullandı. 15’inci dakikada Feghouli’nin içeriği çevirdiği topu tamamlayan Garry Rodrigues, takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk golün şokunu atlatamayan Akhisarspor, 3 dakika sonra yine Rodrigues’in golüne engel olamadı ve dakika 18’de 2-0 geriye düştü. 33’üncü dakikada Soner ve 90’ıncı dakikada Gomis ile her iki takımın da birer penaltı kaçırdığı karşılaşmada skoru belirleyen golü, Seleznyov’un vuruşunda direkten dönen topun sırtına çarpması sonucu Serdar Aziz kendi kalesine kaydetti.

Günün diğer maçında Fenerbahçe ise zirve yarışından kopmadı ve Bursaspor’u evinde 2-1 mağlup etmeyi başardı. İlk yarı iki zorunlu oyuncu değişikliği yapmak zorunda kalan Bursaspor, ilk yarıyı 0-0 berabere bitirmeyi başardı. Ancak ikinci yarı daha da istekli olan ekip Valbuena’nın da oyuna girmesiyle beraber sarı-lacivertliler oldu.

Ataklarını sıklaştıran taraf ev sahibi olsa da ilk golü hızlı kontra sonrası, Furkan Soyalp’in yaklaşık 25 metreden yaptığı harika vuruşla Bursaspopr kaydetti. Golü yemesine karşı oyundan düşmeyen Fenerbahçe,2 dakika sonra Sow’un ters vuruşunda mücadeleye dengeyi getirdi.

Sertleşen oyunla beraber 83’üncü dakikada Titi kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kubilay Kanatsızkuş ise yedek kulübesindeki itirazlarından dolayı kırmızı kart gören diğer isim oldu. Maçın son dakikaları adeta nefesleri kesti. Kanatlardan bindiren Fenerbahçe, 90’ıncı dakikada Fernandao’un golüyle Kadıköy’ü bayram yerine çevirdi. Bu sonuçla beraber üst üste 6’ncı galibiyetini alan Fenerbahçe, şampiyonluk şansının son 2 haftaya taşımayı başardı.

Beşiktaş-Kayserispor

Üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş, bugün saat 20:00’de Kayserispor’u Vodafone Park’ta ağırlayacak. Karşılaşmanın muhtemel 11’leri ise şöyle;

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Vida, Tosic, Adriao, Medel, Tolgay, Quaresma, Talisca, Babel, Love

Kayserispor: Lung, Lopes, Levent, Kucher, Atila, Badji, Şamil, Deniz, Boldrin, William, Umut

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