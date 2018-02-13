Sarı-kırmızılılar tekrar lider! Peki Galatasaray’da ne değişti?

Tudor yönetiminde Östersunds faciası yaşayan Galatasaray, lige oldukça hırslı ve tempolu başlamıştı. İlk 9 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, bu haftadan sonra özellikle büyük maçlardaki etkisiz oyunuyla tepki toplamış ve ligde art arda puan kayıpları yaşamıştı. 9’uncu haftada Başakşehir’e 6, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a 8 puan fark sarı-kırmızılılar, 16’ncı hafta itibariyle Başakşehir’in 1 puan gerisine düşüp Fenerbahçe’yle aynı puanda yer almıştı. 21’inci hafta mücadelesinde Antalyaspor’u 3-0 yenen Galatasaray’da ne değişti de liderliği geri aldı?

1- Kenetlenme

Bir takım için en önemli faktör kenetlenmektir. Tudor yönetiminde oyuncu ve teknik heyet arasında yaşanan bazı problemler sahaya da yansıdı. Her şey iyi giderken kriz yönetiminde başarısız olan Tudor, formda futbolcularla gereksiz polemiklere girerek sonun başlangıcını hazırladı. Teknik heyetin de pasif kalmasıyla beraber beklenen oldu ve Tudor ile yollar ayrıldı.

Göreve gelen Fatih Terim’in ilk işi, iyi bir ekip oluşturmak oldu. Eski oyuncuları; Hasan Şaş, Ümit Davala, Necati Ateş, Taffarel, Gökhan Zan, Elmander gibi isimleri listesine aldı. Dağılan havayı yakalamak için iyi bir seçenek olan “aileden birileri” işe yaradı. Takımda en az süre alan oyuncusundan, en çok gol atan oyuncusuna kadar herkes kenetlendi ve futbolculardan birbiri ardına bu havayı yansıtan açıklamalar geldi. Taraftarın da stadı doldurmasıyla beraber liderlik tekrar el değiştirdi.

2- Taktik

Galatasaray’ı kimi maç 4’lü kimi maç 3’lü savunma ile kimi maçta da kanatsız ve çift forvet gördük. Sürekli değişen kadro ve oyun sistemi ilerleyen haftalarda takımın başına oldukça dert açtı. Özellikle büyük maçlarda iyi giden takımı savunmaya çekmek Tudor için büyük hata odu ve bu hatasını büyük maçları kaybederek ödedi.

Yalnızca pres ile etkili olan Galatasaray, ilerleyen haftalarda bunu da yapamayınca açtığı farkı eritti ve geriye düştü. Fatih Terim ise kendisiyle özdeşleşen 4-4-2 taktiğini sahaya sürmek yerine, eldeki kadrodan maksimum verimi almayı seçti. Bunun başlıca nedeni belki de kadroda 2 forvet olmasıydı.

4-2-3-1 ve 4-3-3 formatıyla sahaya çıkan sarı-kırmızılılar, defans bloğunu neredeyse 2’nci bölgede kurup, takım boyunu 25-30 metreye kadar çekti. Böylelikle Terim’in istediği dar alanda pres ve defans arkası koşularda boş alan yakalama fırsatı daha da arttı.

3- Ligi tanımak

Fatih Terim, kadro dışı bırakılan Donk’u tekrar takıma dahil etti. Belhanda ve Selçuk’un içindeki cevheri parlattı. Unutulan Eren’e şans tanıdı. Sakatlanana kadar bambaşka bir Denayer izlettirdi. Satılan Ndiaye ve sakat olan Fernando’nun eksiklikleri minimum seviyede hissedildi.

Motivasyon kaybı ve puan kayıplarının olduğu ortamda başa geçebilecek en iyi isimlerden biri olan Fatih Terim, içerde ve dışarıda nasıl oynanması gerektiğini 2 aya yakın sürede takıma ve taraftara çok iyi aşıladı. Türkiye Ligi’nde 6 şampiyonluk yaşayan Terim, mental açıdan takımı diri tuttu. Lig ve kupa maçları dahil 9 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 24 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.

Yazı Burak Özgül

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